Bien que cela ne fasse pas officiellement partie de l’histoire, il y a beaucoup de spéculations qui circulent sur le fait que le père biologique d’Abigail est le sorcier! Ne vous inquiétez pas, cependant, il ne vous jettera pas de sorts lorsque vous essayez de gagner son affection C’est … si vous utilisez ce guide pour l’impressionner.

Comment romancer Abigail à Stardew Valley: meilleurs cadeaux et calendrier

Abigail peut être un peu maussade, mais dans ce guide, nous nous assurerons qu’elle vous aime le plus rapidement possible. Si vous lui achetez beaucoup de cadeaux (deux par semaine!), Partagez beaucoup de conversations et assurez-vous de célébrer avec elle le jour de son anniversaire, alors elle sera à vous pour se marier dans le jeu!

Emplacement principal: Magasin général de Pierre en haut de Pelican Town Square

Anniversaire: Automne 13

Cadeaux

Abigail aime la nourriture qui lui rappelle l’automne, ou qui correspond à ses cheveux violets! Cela facilite la construction d’une relation avec elle puisque son anniversaire est à l’automne. Si vous lui offrez le bon cadeau pour son anniversaire, il est possible d’ajouter deux cœurs à votre niveau d’amitié.

Toutes les amours universelles

Améthyste

Pudding à la banane

Tourte aux myrtilles

Gateau au chocolat

Poisson-globe

Citrouille

Anguille épicée

Programme

Abigail a l’un des horaires les plus chargés de tous les personnages. Fidèle à sa personnalité, elle ne semble jamais vouloir garder les choses monotones ou simples. Fille sauvage, cheveux sauvages, horaire sauvage. Ci-dessus, sa maison, mais vous ne la trouverez pas toujours là-bas. Lisez ci-dessous pour voir où elle sera et quand.

Toutes les saisons

Mercredi 10:00 du matin – Quitte la maison et se rend au musée. 18h00 – Va au cimetière et se tient devant la tombe de Mona. 22h00 – Rentre à la maison pour la soirée.

Vendredi 09h00 – Dans sa cuisine. 11h00 – Dans le magasin général de Pierre. 15:00 – Va au Stardrop Saloon et traîne dans l’arcade. 21h00 – Rentre à la maison pour la soirée.

dimanche 09h00 – Dans sa chambre. 10h30 – Dans la chambre de Caroline et Pierre. 13h00 – Quitte sa maison et se tient près de la tour du sorcier dans la forêt de Cindersap. 20:00 – Rentre à la maison pour la soirée.

Le 6 et le 16 09h00 – Dans sa cuisine. 10h30 – Dans le magasin général de Pierre. 15:00 – Va à la montagne joue de la flûte sur le côté ouest du lac. 8h00 pm – Rentre à la maison et va se coucher.

Le 11 et le 25 (Le joueur a moins de six cœurs avec Sebastian, pas l’hiver) 09h00 – Dans son lit. 10:00 du matin – Quitte sa maison et va dans la chambre de Sebastian. 17h00 – Rentre à la maison et va se coucher.

Le 11 ou le 25 (Le joueur a plus de six cœurs avec Sebastian) 09h00 – Dans sa cuisine. 10h30 – Dans le magasin de Pierre. 13h00 – Debout sur le pont près de JojaMart. 16h30 – Rentre à la maison. 17h20 – Dans sa chambre. 19h30 – Va au lit.

Jour de pluie (option 1) 9h00 un m – Dans sa chambre. 11h00 – Dans le magasin général de Pierre. 13h00 – Dans sa cuisine. 15:00 – Dans sa chambre. 22h00 – Va au lit.

Jour de pluie (option 2) 09h00 – Dans sa cuisine. 11h00 – Dans le magasin général de Pierre. 14h00 – Va au Stardrop Saloon et traîne dans l’arcade. 20:00 – Rentre à la maison pour la soirée.



Printemps

Ordinaire 09h00 – Dans sa cuisine. 10h30 – Dans le magasin de Pierre. 13h00 – Debout sur le pont près de JojaMart. 16h30 – Rentre à la maison. 17h20 – Dans sa chambre. 19h30 – Va au lit.

Le 4e seulement 09h00 – Dans sa chambre. 12h00 – Va dans la salle d’attente de la clinique Harvey. 13h30 – Dans la salle d’examen de la clinique Harvey. 16h00 – Dans sa chambre. 20:00 – Va au lit.



Été

Ordinaire 09h00 – Dans sa cuisine. 11h00 – Quitte la maison pour aller attendre devant le quai du train. 14h00 – Va se tenir devant le lac à l’est de la menuiserie. 17h30 – Rentre à la maison pour la soirée.



L’automne

Ordinaire 09h00 – Dans sa cuisine. 10h30 – Dans le magasin général de Pierre. 13h00 – Va se tenir à l’arrêt de bus. 17h00 – Rentre à la maison et va dans sa chambre. 19h30 – Va au lit.

Lundi 09h00 – Dans sa chambre. 11h00 – Quitte la maison et va se tenir au bout de la longue jetée, à gauche de la poissonnerie. 18h00 – Rentre à la maison. 19h30 – Va au lit.



L’hiver

Ordinaire 09h00 – Dans sa cuisine. 10h30 – Va à l’atelier de menuiserie et se tient à côté du comptoir. 14h30 – Elle rentre chez elle et va dans sa chambre. 19h30 – Va au lit.



Mariage

Lundi 06h00 – À la maison 8h30 – Il part pour aller au magasin général de Pierre. 13h00 – Va au cimetière et se tient devant la tombe de Mona. 17h00 – Se rend au Stardrop Saloon et joue à Journey of the Prairie King. 20h30 – Rentre à la maison. 22h00 – Va au lit.

Vendredi 06h00 – À la maison 9h00 un m – Va au magasin général de Pierre et se tient dans la cuisine. 11h00 – Va à la montagne et se tient sur le côté ouest du lac de montagne. 15:00 – Va au Stardrop Saloon et traîne dans l’arcade. 20h30 – Il rentre à la maison et se couche.

dimanche

Événements d’amitié

Les événements d’amitié sont un bon moyen de gagner ou de perdre de l’affection. Abigail a plusieurs événements qui pourraient aider ou nuire à votre relation avec elle, mais si vous suivez le guide ci-dessous, vous saurez quels choix faire.

Quatre coeurs Entre 12h00 et 19h00 un jour de pluie à la montagne, elle vous demande ce que vous faites sous la pluie. Je fais juste du travail. (Aucun effet) Profiter du temps. (+50 amitié) Je pourrais vous poser la même question. (Amitié +10)

Six coeurs Entre 21h00 et 12h00 à Pelican Town, elle vous demande si vous avez déjà utilisé une épée. Oui, et c’est excitant! (Amitié +10) Oui, mais uniquement en cas de légitime défense. (Amitié +10) Oui, mais c’est dangereux. Vous devez rester en sécurité. (-100 amitié) Non. (Aucun effet)

Dix cœurs Dans les Mines, après que les chauves-souris lui aient fait peur. Qu’est-il arrivé? (+20 d’amitié) Est-ce que ça va? (+40 amitié) Tu es en sécurité avec moi. (+20 d’amitié) J’ai peur aussi. (+40 amitié) Tu pleures comme un petit bébé. Arrêtez. (-50 Amitié)



C’est ça! Avec toutes ces informations, vous êtes prêt à gagner les affections d’Abigail. C’est un code difficile à déchiffrer!

Abigail n’est pas la seule Stardew Valley aux cheveux sauvages! Vous pouvez également gagner les affections d’Emily avec ce guide sur Comment romancer Emily.