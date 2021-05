Comment revenir dans un serveur Apex Legends si vous vous bloquez ou attendez un DDOS

Les serveurs d’Apex Legend plantent ou sont DDOSED est un phénomène fréquent sur les consoles. Vous pouvez généralement dire qu’il s’agit d’un DDOS si le serveur se fige pendant la suppression ou si vous rencontrez plusieurs pannes de serveur d’affilée. C’est presque toujours lors des parties classées.

Vous gèlerez à mi-saut ou où que vous soyez sur la carte et le serveur finira par se fermer, vous renvoyant au menu principal, souvent avec le code: code d’erreur net. Réapparaître avez (espérons-le) réussi à ne plus perdre de RP, mais vous pouvez toujours obtenir une pénalité d’abandon de 10 minutes.

Cependant, il existe un moyen de contourner ce problème.

Les deux derniers restants sur un serveur DDOSED. pic.twitter.com/LgXAFcEgeZ – Harry Alston (@alstontowers) 11 mai 2021

Plusieurs créateurs de contenu et streamers ont essayé cette méthode, et cela semble fonctionner… la plupart du temps. Tout ce que vous avez à faire est d’attendre sur l’écran qui suit le code: erreur nette. Le jeu sera sur l’écran «Continuer». N’appuyez pas immédiatement sur A.

J’ai joué avec le temps qu’il faut attendre, et en général, plus c’est long, mieux c’est. Moins d’une minute et vous courez le risque de ne pas revenir dans le serveur. Environ deux minutes semblent être un bon nombre, et vous devez juste espérer que celui qui a réussi à revenir dans le serveur (ou à DDOSED les serveurs en premier lieu) ne vous a pas trouvé AFK dans le jeu.

Comptez dans votre tête, réglez une minuterie, peu importe. N’appuyez pas sur A tout de suite. Bien que cette méthode fonctionne (vue dans le Tweet ci-dessus), il n’est pas garanti que vous reviendrez sur le serveur. Parfois, vous obtiendrez du code: feuilleté de toute façon.

Si l’un de vos coéquipiers parvient à revenir dans le jeu, vous pouvez parfois utiliser la fonction «Rejoindre le jeu» pour revenir dans le hall. Cela ne fonctionne pas très souvent pour les serveurs DDOSED et est plus susceptible de vous aider à entrer dans un jeu qui vous expulse lors de l’écran de sélection de légende initial.

Respawn a déclaré qu’il commencerait à sévir contre les personnes qui altèrent le Apex Legends les serveurs. Espérons que ceux qui suppriment les serveurs afin de gagner un jeu RP en jeu seront bannis.

Avec les rumeurs selon lesquelles le tristement célèbre hacker Apex Legends «Tufi» pourrait être confronté à des poursuites judiciaires et à des coûts croissants, nous pourrions voir des changements plus positifs dans l’environnement d’Apex, à commencer par le nettoyage des pirates et des DDOS.