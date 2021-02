Comment revenir à une version précédente de MIUI

En quelques étapes simples, vous pouvez ramener votre Xiaomi à la version précédente de MIUI. Voilà ce que vous devez faire.

MIUI est l’un des couches de personnalisation le plus aimé par les utilisateurs d’Android aujourd’hui. Sa stabilité, sa personnalisation, son esthétique et ses performances rendent l’expérience utilisateur incroyable sur n’importe quel appareil.

Comme tout système d’exploitation, il reçoit fréquemment mises à jour liées à la sécurité, correction de bugs et d’erreurs ou pour intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Dans la plupart des cas, tout va très bien. Autrement dit, vous recevez la mise à jour sur votre mobile, téléchargez et profitez des nouveautés. Cependant, dans de nombreux cas, ce n’est pas le cas et vous souhaiteriez ne pas avoir mis à jour votre appareil. C’est là que vous vous demandez, et maintenant?

La solution la plus simple peut être attendez que le fabricant corrige ces problèmes via une mise à jour ou un correctif plus petit. Si vous n’êtes pas pressé et que vous pouvez survivre avec, attendez. Mais, Et si vous ne pouvez pas utiliser correctement votre mobile?Que faites-vous dans ce cas?

C’est là que vous devez recourir à des solutions drastiques comme revenir à une version précédente, dans ce cas de MIUI, pour que tout redevienne normal pendant que les problèmes sont résolus.

Beaucoup de gens ne savent pas comment le faire (même si ce n’est pas impossible, prenez leur travail) et pour cela, nous avons fait un petit pas par étape afin que vous puissiez vous rétrograder en toute sécurité et profitez de votre Xiaomi comme toujours.

Pourquoi revenir à une version précédente de MIUI?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer un rétrogradation d’un logiciel. Dans ce cas, il se peut que mettre à jour MIUI vers la dernière version, votre appareil a des problèmes de compatibilité, ce qui est très courant.

Dans d’autres cas, le la mise à jour présente un échec ou une erreur directement à partir de sa programmation, elle ne peut donc être corrigée que par l’équipe de développement.

Dans tous les cas, nous voulons vous dire que oui il y a une solution à ces problèmes et que revenir à une version précédente de MIUI c’est possible. Ensuite, nous vous montrons étape par étape comment procéder.

Étapes pour revenir à la version précédente de MIUI

La première et la plus importante étape consiste à effectuer un sauvegarde de toutes vos informations stockées sur l’appareil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un stockage à distance comme un PC ou un disque dur. Vous pouvez également le faire dans le cloud si vous préférez. Il vaut toujours mieux être en sécurité.

sur l’appareil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un comme un PC ou un disque dur. Vous pouvez également le faire dans le cloud si vous préférez. Il vaut toujours mieux être en sécurité. Maintenant tu devrais savoir quoi Version MIUI que vous avez installée sur votre mobile . De cette façon, vous pouvez éviter d’installer la même version et ne pas résoudre le problème. Pour ce faire, il vous suffit d’aller à « Paramètres> Informations sur le téléphone> Version MIUI » . Vous y trouverez les informations dont vous avez besoin, notez-les et suivez les étapes.

. De cette façon, vous pouvez éviter d’installer la même version et ne pas résoudre le problème. Pour ce faire, il vous suffit d’aller à . Vous y trouverez les informations dont vous avez besoin, notez-les et suivez les étapes. Une fois que vous connaissez le version actuelle de MIUI qui est installé sur votre ordinateur, vous devez télécharger la version antérieure et cela est possible en entrant DownMi.

À ce stade, vous devez:

Une fois à l’intérieur du portail, choisissez le votre modèle Xiaomi et le type de ROM (Global / Chine).

et le type de ROM (Global / Chine). Cherchez le Version MIUI qui est actuellement installé sur votre ordinateur. Ensuite, choisissez la version avant celle-ci. Il est important de bien vérifier le numéro de build et qu’il correspond à la version que vous allez télécharger pour éviter tout problème de compatibilité qui peut être présenté. Si tu ROM est mondial , vous devrez trouver un égal. De même si c’est la Chine.

qui est actuellement installé sur votre ordinateur. Ensuite, choisissez la version avant celle-ci. Il est important de bien vérifier le numéro de build et qu’il correspond à la version que vous allez télécharger pour éviter qui peut être présenté. Si tu , vous devrez trouver un égal. De même si c’est la Chine. Une fois que tout est correct, passez à télécharger la version de récupération.

Important: Si le téléchargement ne démarre pas instantanément, cliquez simplement sur l’option « Copier le lien » et collez-le dans la barre de navigation du navigateur.

Comment installer une ancienne version de MIUI?

Une fois le téléchargement terminé et avec les fichiers en votre possession, il est temps de installez-le sur l’appareil. Pour ce faire, procédez comme suit:

Sur votre smartphone ou ordinateur (sur lequel vous avez téléchargé le fichier), accédez à gestionnaire de fichiers et enregistrez la ROM que vous venez de télécharger dans le dossier racine.

et enregistrez la ROM que vous venez de télécharger dans le dossier racine. Il est temps de renommer le fichier. Pour ce faire, placez les éléments suivants: « Update.zip » (sans guillemets).

(sans guillemets). Une fois la ROM enregistrée dans le dossier racine, il est temps d’aller à « Paramètres> À propos du téléphone> Mise à jour du système » .

. Maintenant, allez en haut à droite de votre écran et sélectionnez les trois points pour accéder à l’option de sélection package de mise à niveau.

Important: Si vous ne pouvez pas voir cette option, il vous suffit d’appuyer plusieurs fois sur le logo MIUI pour activer les options avancées.

Une fois dans cette section, vous pouvez voir ROM que vous venez de télécharger. Sélectionnez-le et la restauration au version précédente de MIUI .

que vous venez de télécharger. Sélectionnez-le et la restauration au . Une fois le processus terminé, vous pouvez parfaitement profiter de votre Xiaomi avec la version précédente de MIUI.

Comme vous le verrez, c’est un processus très simple, rapide et surtout pas besoin de rooter votre mobile. Suivez simplement les étapes attentivement, tenez compte des recommandations et vous avez terminé. N’oubliez pas de nous dire si ce petit tutoriel vous a aidé.

