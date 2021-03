Comment revenir à un groupe Telegram que vous avez quitté

Avec cette astuce, il est possible de retourner dans un groupe Telegram, surtout si vous êtes parti par erreur.

Télégramme est l’une des applications de messagerie instantanée les meilleures et les plus populaires. Pour ceux qui ne savent pas, c’est un application multiplateforme que grâce à ses caractéristiques et fonctions est devenu le favori de million de personnes dans le monde entier.

L’une des fonctions qui se démarque le plus est la possibilité d’envoyer des photos, des vidéos et des images à vos contacts avec un Poids maximum de 2 Go ou rejoignez une infinité de groupes et de canaux capables de stocker des milliers d’utilisateurs à la fois.

Bien entendu, ces groupes ont l’avantage d’être public ou privé. Ayant tant de liberté au sein du système, il est probable que vous ayez quitté un groupe intéressant par erreur et que vous deviez revenir, savez-vous comment faire?

Dans cet article, nous allons vous montrer le moyen le plus simple de revenir à un groupe Telegram que vous avez quitté il y a quelque temps. Suivez nous!

Comment rechercher des groupes et des chaînes publiques dans Telegram

Vous pouvez donc partir et revenir dans un groupe Telegram quand vous le souhaitez

Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans Télégramme c’est possible rejoindre de nombreux groupes et canaux, mais si vous en avez laissé un, en particulier un privé, vous devrez sûrement être accepté à nouveau sur invitation.

Et c’est qu’en quittant ce type de groupes cela peut être quelque peu risqué, car les possibilités de recevoir une nouvelle invitation diminuer. La bonne nouvelle est qu’il existe un moyen simple de revenir à un groupe Telegram public d’où vous étiez précédemment parti, pour cela, ce qui suit s’applique:

Accédez au site Web de Telegram et ajoutez vos informations d’identification pour vous connecter.

Une fois connecté, localiser le groupe où vous souhaitez quitter temporairement et cliquez sur le nom de groupe.

Ensuite, une fenêtre contextuelle s’affiche avec les informations spécifiques du groupe, le nombre de membres et plus encore. Si vous recherchez en détail, une option particulière apparaîtra appelée « Quitter la chaîne » , Clique dessus.

, Clique dessus. Après avoir cliqué sur l’option, une nouvelle fenêtre apparaîtra, elle demandera ce qui suit: « Voulez-vous quitter cette chaîne?« . Cliquez sur l’option « D’ACCORD » l’abandonner.

Maintenant, comme vous pouvez le voir sur l’image, les informations du groupe sont toujours conservées, vous permettant de naviguer calmement, de vérifier l’historique des discussions et tout ce que vous voulez. La magie de tout cela est en bas où l’option apparaît « Rejoindre », vous devez clairement cliquer dessus pour revenir au groupe.

Cette option ne fonctionne que pour la version Web de Telegram et pendant que vous êtes dans le chat. Dans le cas contraire, si vous parvenez à effectuer ces démarches, que ce soit depuis un smartphone ou depuis l’application informatique, vous ne pourrez plus rejoindre le groupe, sauf si vous avez une invitation.

Vous pouvez donc ouvrir un chat secret sur Telegram

