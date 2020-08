Comment revenir à l’ancien graphique Facebook (avant que ce ne soit plus possible)

Celui de Facebook est un site utilisé par tant de personnes et pendant tant d’heures par jour changer en son sein risque d’avoir un impact sur les habitudes de plusieurs. C’est ce qui se passe en ces heures, lorsque le réseau social a montré à la dernière vague d’utilisateurs un message qui les transporte automatiquement vers une nouvelle version de l’interface graphique du site mise à jour il y a quelques mois. Heureusement, les plus friands de ancienne interface ils peuvent de toute façon revenir à l’utiliser même après avoir subi le changement imposé par le réseau social, ne serait-ce que pour quelques jours.

Comment revenir à l’ancien Facebook

Les étapes pour revenir à ce que Facebook appelle la «version classique» sont peu nombreuses et simples. A partir de l’écran principal du site, du babillard, du profil d’un ami, d’une page ou d’un groupe, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite, qui représente un triangle avec la pointe vers le bas et ouvre un menu dédié aux paramètres du site. Le rideau qui apparaît à ce stade contient toutes sortes de raccourcis, de celui pour visiter votre profil à la page d’assistance, mais à l’avant-dernier endroit – juste au-dessus du bouton pour quitter le réseau social – il héberge une voix qui lit Passer à la version classique de Facebook.

Un clic sur le bouton lance la procédure de récupération de l’ancienne interface, qui consiste en une seule étape supplémentaire. Facebook veut savoir ce qui pousse les utilisateurs à rejeter les nouveaux graphismes, et demande à tous ceux qui font ce choix de le motiver avec un enquête très courte; après avoir satisfait la curiosité des développeurs sur la raison de leur choix, le site reviendra pour montrer les graphismes classiques tant convoités.

Solution temporaire

Malheureusement, le retour aux origines sera de court terme. Depuis quelques jours, Facebook anticipe que la version classique du site est vouée à disparaître à partir de septembre. Il n’est pas clair si la transition définitive et irréversible vers la nouvelle interface aura lieu dès le premier jour du mois ou s’il s’agira d’une opération progressive avec un timing différent pour chaque utilisateur; le fait est cependant que dans quelques semaines, l’ancienne interface sera de retour ce ne sera plus possible pour personne, même pas pour ceux qui sont revenus à l’ancien Facebook ces derniers jours ont traversé le menu approprié.