Découvrez comment supprimer une carte SIM bloquée et vous ne désespérerez plus jamais

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas la seule personne à avoir souffert d’un moment de désespoir faute de pouvoir retirer la carte SIM de votre mobile. Sans aucun doute, nous parlons de l’une des situations les plus horribles et les plus désespérées qui puissent arriver à quiconque a un smartphone en sa possession. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment retirer une carte SIM bloquée du mobile et la libérer sans rien casser.

La carte SIM peut se bloquer en raison d’une mauvaise mise en place, en raison de certains matériaux qui restent dans le plateau, parce qu’un coup a déformé le plateau ou parce que la carte SIM ou MicroSD a bougé, entre autres raisons. Quelle que soit la raison pour laquelle votre carte SIM est bloquée, nous allons vous présenter ici diverses solutions qui pourraient vous aider.

Utilisez l’outil spécial de votre mobile

Le moyen le plus simple et le plus correct de retirer une carte SIM bloquée est d’utiliser l’outil officiel fourni avec votre appareil.. Parfois, ces clés ne fonctionnent pas avec d’autres modèles, ce qui peut expliquer pourquoi vous ne pouvez pas les débloquer. Avez-vous essayé de supprimer la carte SIM avec l’outil et n’avez pas eu de résultat positif? Ensuite, vous devrez recourir à d’autres méthodes.

Utilisez un trombone ou une boucle d’oreille

Si vous êtes déjà fatigué d’essayer avec l’outil officiel qui a amené votre mobile dans sa boîte, une bonne alternative pourrait être un trombone ou une vrille. Parce que? Parce que ceux-ci pourraient être plus rigides et donc plus efficaces pour vous aider à débloquer votre plateau SIM.

Bien sûr, lorsque vous allez utiliser cette technique, vous devez faites-le très soigneusement pour éviter d’ouvrir ou d’endommager l’appareil. Ne pensez pas à appliquer cette technique à la hâte et sans précaution, car votre mobile est celui qui pourrait être affecté.

Ouvrez l’appareil

Une solution efficace consiste à ouvrir l’appareil pour débloquer la carte SIM. Cependant, c’est une technique qui tout le monde ne peut pas le faire puisque vous devez découvrir le mobile, retirer l’écran et le placer tel quel.

Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. Emmenez-le dans un centre de service technique proche de chez vous ou laissez le mobile entre les mains d’un expert. Quelle que soit la raison, n’ouvrez pas votre téléphone si vous ne savez pas comment se déroule le processus!

Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que le retrait d’un plateau SIM peut coûter entre 20 et 50 euros dans n’importe quel centre de service. Il peut même être nécessaire de changer le plateau pour un plateau identique pour qu’il fonctionne correctement. Comme vous devez l’imaginer, cela pourrait être une solution définitive à votre problème de carte SIM.

Frappez-le doucement

Avez-vous essayé le clip, l’outil officiel et vous n’avez personne pour vous aider à découvrir votre téléphone? Ensuite ** essayez quelques petits coups avec votre main **. Si vous avez de la chance, cela pourrait entraîner le dégagement du plateau et le retour de la carte SIM dans sa position correcte.

œil! Soyez très prudent avec les coups que vous donnez à votre mobile. Essayez de les rendre aussi lisses que possible afin d’éviter d’endommager l’une de ses pièces. En revanche, nous vous invitons à consulter cet article qui explique pourquoi vous ne devriez pas vous soucier de charger le microphone de votre mobile en essayant de trouver la SIM.

Ce que vous recherchez, c’est la sécurité de votre carte SIM? Alors mieux vaut jeter un œil à ce tutoriel qui explique comment changer le code PIN SIM sur un mobile Android. En outre, vous devriez également regarder ces 3 adaptateurs de carte SIM indispensables lorsque vous changez de mobile.

