Comment rester en forme après la cure de Covid?

Des enquêtes menées dans le monde entier estiment que jusqu’à 16% des patients atteints de covid-19 ont un type de complication cardiaque. Les dommages au cœur ne dépendent pas du degré de la maladie: même les conditions les plus bénignes peuvent endommager le système cardiovasculaire.

Le problème est que, souvent, cette séquelle dans la poitrine ne donne aucun symptôme et la personne ne ressentira ses conséquences que lorsqu’elle exigera un travail supplémentaire du système cardiovasculaire.

Cela se produit, par exemple, lors d’une activité physique: le cœur a besoin de battre davantage pour pomper le sang vers les muscles et, s’il présente des dommages causés par le coronavirus, il peut mal fonctionner et même échouer.

C’est pour éviter que cela ne se produise que la Société brésilienne de médecine de l’exercice et du sport (SBMEE) s’est associée à la Société brésilienne de cardiologie (SBC) pour lancer la première directive sur le retour à l’exercice en toute sécurité après le covid-19.

«Nous ressentons le besoin de guider nos confrères médecins et toute la population pratiquant une activité physique sur la manière de minimiser tout problème», justifie le docteur Cléa Simone Colombo, représentante du SBC et l’un des auteurs du document récemment publié.

Parmi les recommandations les plus importantes, le point culminant est de prendre rendez-vous avec un médecin, qui commandera des examens cardiologiques avant de relâcher tout effort plus intense.

Coeur en danger

Il est révolu le temps où le covid-19 n’était considéré que comme une maladie respiratoire. De nos jours, on sait qu’elle ne se limite pas aux poumons et qu’elle a plusieurs répercussions dans l’organisme, avec des atteintes à l’intestin, aux reins, au cerveau et, bien sûr, au cœur.

Dans le muscle cardiaque, le Sars-CoV-2, le virus responsable de la pandémie actuelle, a une action directe et indirecte. Premièrement, le pathogène peut s’y loger et dévaster les cellules de l’organe.

Deuxièmement, l’infection génère une immense réponse du système immunitaire. Ceci, à son tour, conduit à un état d’inflammation qui altère le fonctionnement de diverses parties du corps (y compris le système cardiovasculaire lui-même).

«Ces processus peuvent conduire à une myocardite, avec l’apparition de zones de cicatrices et de fibrose liées à des arythmies», révèle le docteur Marcelo Leitão, ancien président de la SBMEE et autre responsable de la directive récemment publiée.

L’arythmie n’est rien de plus qu’une inadéquation des battements qui permettent au cœur de se contracter pour pomper le sang dans les artères. Dans un moment d’effort, l’organe doit travailler très rapidement et efficacement, car il augmente la demande en oxygène et en nutriments de tout le corps.

C’est exactement dans une situation comme celle-ci que ce déséquilibre cardiaque peut apparaître. «La myocardite est l’une des causes les plus fréquentes de mort subite», observe Colombo.

On estime qu’un tel piripaque peut survenir jusqu’à 60 jours après le diagnostic et la guérison du covid-19.

Des études menées pendant la pandémie montrent que les complications cardiovasculaires liées au coronavirus apparaissent même dans les conditions les plus bénignes. L’infection peut être un facteur d’aggravation d’une cardiopathie préexistante, mais elle est également le déclencheur de l’apparition d’une maladie thoracique chez environ 12% des patients.

Comment se protéger?

Le document signé par les deux sociétés médicales est définitif: avant de recommencer à pratiquer un sport, toute personne ayant eu le covid-19 doit se soumettre à une évaluation médicale. « Le professionnel analysera l’état en fonction de la gravité de l’infection, effectuera un examen physique au cabinet et commandera des tests supplémentaires », décrit Leitão.

Les experts indiquent que toutes les personnes rétablies effectuent au moins l’électrocardiogramme, un test simple qui mesure l’activité électrique du cœur – qui est responsable de la régulation du battement de ce muscle.

Désormais, pour les cas les plus graves ou pour les athlètes professionnels et les pratiquants de sports de compétition, le bilan après covid-19 doit être plus complet.

En plus de l’électrocardiogramme, le guide énumère d’autres tests, comme le dosage dans le sang de la troponine (une protéine qui est altérée lorsque le cœur ne va pas bien), le test d’effort (celui réalisé sur un tapis roulant pour mesurer la résistance physique, cardiaque et pulmonaire), le holter (qui mesure la pression artérielle pendant 24 heures) et même une IRM.

Si les résultats sont bons, la personne est libre de reprendre l’entraînement. En cas d’altération ou de diagnostic de myocardite, il est important d’attendre un peu plus longtemps. «Habituellement, le patient doit rester entre trois et six mois de repos et faire quelques réévaluations entre-temps pour voir comment la situation évolue», explique Colombo.

Soins élémentaires

Pour ceux qui ont reçu le feu vert pour retourner à la salle de sport, sur la piste, à la salle de sport ou sur les pelouses, il est important de se détendre au début. Vous ne pouvez pas utiliser le même rythme qu’avant la pandémie, car le corps n’est pas habitué et a perdu son conditionnement ces derniers mois.

«Le retour doit être progressif et il vaut la peine de faire un renforcement musculaire avant de commencer un entraînement aérobie, comme la course à pied ou le cyclisme», suggère Colombo. Avoir les conseils d’un professionnel de l’éducation physique est encore plus essentiel à ce stade.

Il est également facile de renforcer les mesures de protection de base contre le coronavirus. Essayez de faire de l’exercice à la maison ou dans des endroits ouverts, comme les parcs, les places et les clubs, avec une bonne circulation d’air.

Si vous allez à la salle de sport, préférez les moments avec moins de mouvement et vérifiez la bonne circulation de l’air dans les lieux. Avant d’utiliser tout équipement, désinfectez avec de l’alcool à 70%

Les astuces continuent: portez des masques avant et après l’entraînement. Ne vous arrêtez pas pour parler à d’autres personnes et gardez toujours une distance minimale de 2 mètres des autres utilisateurs. Enfin, lavez-vous les mains à l’eau et au savon et désinfectez les objets que vous utiliserez en entraînement avec du gel alcoolisé ou de l’alcool à 70%.

Ces recommandations continuent de s’appliquer même si vous avez déjà eu le covid-19, car on ne sait pas encore combien de temps dure l’immunité contre le coronavirus et il y a toujours un risque de prendre et de transmettre l’agent infectieux à votre entourage.

Y a-t-il une réévaluation?

« Si, pendant ou après l’exercice, vous vous sentez très fatigué et ressentez des palpitations, un essoufflement ou des douleurs thoraciques, consultez à nouveau un professionnel de la santé », explique Leitão. Ceux-ci peuvent être des signes de quelque chose qui ne va pas dans le système cardiovasculaire.

Si tout va bien et que le rythme des activités évolue en douceur, les experts des deux sociétés médicales demandent à chacun de subir une réévaluation deux ou trois mois après la sortie initiale. Ainsi, vous pouvez être sûr qu’aucun nouveau problème n’est survenu.

Après tout, il y a encore beaucoup de choses que l’on ne sait pas sur le coronavirus et ses effets à long terme. Pour éviter les mauvaises surprises dans votre cœur, le meilleur moyen est de toujours faire deux fois attention.