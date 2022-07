Comment résoudre les problèmes WhatsApp les plus courants : transférer des chats, supprimer la double vérification bleue et bien plus encore

Éliminez le double chèque bleu, exportez les chats sans perdre de données : nous vous donnons la solution à ces problèmes WhatsApp et à d’autres pour que vous ne vous cassiez pas la tête.

Actuellement, WhatsApp est l’application de messagerie instantanée avec le plus grand nombre d’utilisateurs au monde et chaque jour, de plus en plus de personnes partagent des millions de conversations depuis n’importe où sur la planète. Mais attention, cela ne veut pas dire qu’il est parfait ou qu’il est exempt de dysfonctionnementscar beaucoup de ces bogues n’ont toujours pas de solution et d’autres en ont solutions de rechange pour résoudre que peu d’utilisateurs connaissent.

Heureusement, bon nombre de ces problèmes n’ont rien d’extraordinaire et certains, comme supprimer le double chèque bleu et exporter des chats sans perdre de données ont des solutions plus simples que vous ne l’imaginez, aujourd’hui nous allons vous dire comment vous pouvez les résoudre étape par étape. De plus, nous pouvons facilement résoudre d’autres problèmes mythiques de l’application : Les messages WhatsApp n’arrivent pas et la date et l’heure WhatsApp. Si vous rencontrez certains de ces problèmes dans votre application WhatsApp, ne vous inquiétez plus et ne perdez pas votre temps à chercher à coup sûr dans les paragraphes suivants. vous trouverez la solution.

Ainsi, vous pouvez résoudre les problèmes WhatsApp les plus courants

Pour lui donner la solution à certains des problèmes les plus courants aujourd’hui dans cette application, nous avons quelques guides avec étape par étape de ce que vous pouvez faire dans chacune des différentes situations.

Comment supprimer le double chèque bleu de WhatsApp ?

La Double vérification bleue WhatsApp peut devenir très utile lorsqu’il s’agit d’un message important, car c’est un moyen de s’assurer qu’un message a été reçu et lu. Mais cela peut aussi sembler être une action très invasive et contrôler pour certaines personnes. Donc, si pour cette raison ou toute autre vous souhaitez supprimer les confirmations de lecture de WhatsApp, vous devez suivre ces 3 étapes simples :

La première chose à faire est d’aller dans le menu Paramètres dans WhatsApp et une fois là, sélectionnez l’option compte .

et une fois là, sélectionnez l’option . Ensuite, vous devrez entrer confidentialité .

. Vous trouverez ici l’option lire les reçus que vous pouvez activer ou désactiver.

Vous devez tenir compte du fait que, lorsque vous désactivez les confirmations de lecture, vous ne pourrez pas voir le double chèque bleu des autres. Cela signifie que vos contacts ils ne verront pas si vous avez lu un message, mais vous ne pourrez pas non plus voir s’ils ont lu vos messages. Il faut également dire que les confirmations de lecture seront toujours envoyées dans les discussions de groupe WhatsApp, que l’option soit active ou non.

Comment exporter les chats WhatsApp sans perdre de données ?

Il existe de nombreuses applications sur le marché qui prétendent transférer avec succès vos chats WhatsApp de l’iPhone vers Android, mais attention, beaucoup d’entre elles peuvent le faire, mais dans le processus, ils perdent des informations et des fichiers qui est alors impossible à récupérer. Un outil avec lequel nous pouvons exporter des chats rapidement et intuitivement, mais surtout en toute sécurité est iCareFone WhatsApp Transfer.

Avec cette application, il est possible transférer vos chats entre les appareils de toute marque et entre le système d’exploitation iOS et Androidil vous suffit d’effectuer cette série d’étapes :

Ouvrez le transfert iCareFone WhatsApp sur votre ordinateur et connectez les deux appareils à votre ordinateur. À gauche, appuyez sur Transférer et en bas sur le bouton Transférer. Sur votre appareil Android, vous devrez peut-être Activer le débogage USBsuivez simplement les instructions qui s’affichent. Une fenêtre pop-up apparaîtra et vous devrez cliquer sur continuer. Faire un copie de sécurité des données WhatsApp sur l’appareil Android. Attendez quelques minutes pour iCareFone WhatsApp Transfer pour obtenir les données WhatsApp. Vérifier le compte WhatsApp de l’appareil Android, entrez le code de vérification WhatsApp et cliquez sur Continuer. Avant de restaurer les données, assurez-vous d’avoir connecté à WhatsApp sur votre iPhone. Suivez les instructions et désactiver Localiser mon iPhone. Attendez que le transfert de données soit terminé et vos chats WhatsApp seront migrés vers l’iPhone.

Une fois les chats exportés, vous n’aurez plus à vous soucier de rien, vous n’aurez plus qu’à profiter de votre nouveau mobile. Le meilleur de tous, comme nous l’avons mentionné précédemment, vous ne courez aucun risque de perdre des informations ou des fichiers précieux depuis votre mobile.

Les messages WhatsApp n’arrivent pas

Si vos messages WhatsApp n’arrivent pas tant que vous n’avez pas ouvert l’application, il existe deux options, pour lesquelles vous avez les solutions ici. Tout d’abord, ce que vous devez faire, c’est vérifier si l’utilisation des données mobiles est restreinte pour WhatsApp et procédez comme suit :

Sur mobile, accédez à Réglages > Applications > Gestionnaire d’applications > WhatsApp > l’utilisation de données .

> Applications > Gestionnaire d’applications > WhatsApp > . Assurez-vous que l’option Restreindre les données d’arrière-plan est désactivé .

. Même si cela suffirait, assurez-vous que les services Google Play ont également cette option désactivée.

Une autre raison pour laquelle les notifications n’arrivent pas peut être Lié au Wi-Fi et vous pouvez le résoudre comme ceci:

Accédez à Paramètres > Wi-Fi > bouton Menu > Avancé > Wi-Fi pendant le sommeil.

Assurez-vous qu’il est réglé sur Toujours.

Comment résoudre le problème de date et d’heure de WhatsApp ?

Si les messages apparaissent à la mauvaise date et heure, ou si vous recevez des avertissements dans l’application indiquant que la date et l’heure sont incorrectes, il existe deux façons de résoudre le problème. La première consiste à effectuer cette brève procédure :

Sur mobile, accédez à Paramètres > Date et heure.

Ici, vous devez cocher l’option Date et heure automatiques.

La deuxième solution, est encore plus simple et il vous suffit de effacer le cache de l’application à partir des paramètres de l’application dans le système. Après l’une ou l’autre solution, cette erreur devrait disparaître.

Comme vous pouvez le voir, l’un de ces problèmes WhatsApp a une solution très simple. Exporter des chats WhatsApp sans perdre de données serait le plus complexe, mais grâce à iCareFone WhatsApp Transfer tu peux le faire en un clin d’oeille plus important est que vos données seront en sécurité et vous ne perdrez rien lors du transfert.

