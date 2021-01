Android Auto ne fonctionne pas sur MIUI? Cela peut être la solution.

Nous savons tous qu’il y a la prémisse de « N’utilisez pas votre mobile en conduisant » Et c’est pour une raison claire, que nous connaissons déjà en détail. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il existe des alternatives pour contrôler l’appareil mobile à partir de votre véhicule.

C’est là qu’Android Auto entre en jeu, une fonctionnalité qui permet utilisez votre appareil mobile dans votre voiture via une interface simple, intuitive et sans distraction, donnant accès uniquement aux applications qui peuvent être considérées comme importantes pour la conduite, telles que GPS.

Cependant, malgré un fonctionnement très stable, comme toute application, elle peut avoir ses défauts, surtout si votre smartphone est un Xiaomi et a le Couche de personnalisation MIUI.

Précisément, aujourd’hui nous allons vous dire Quelles sont les erreurs les plus courantes qui peuvent être présentés et leur solution, pour que vous n’ayez plus à y penser et profiter de la meilleure expérience associer votre mobile à votre voiture.

Comment résoudre les problèmes d’Android Auto dans MIUI

La première chose à garder à l’esprit est que Google il n’est pas très détaillé concernant les erreurs qui se produisent lors de l’appairage de l’appareil. Même ainsi, ne perds pas ton sang-froid, ici on vous dit chacun de ces défauts et leurs solutions possibles.

Une erreur s’est produite dans Android Auto

À un moment donné, un message est apparu sur l’écran vous indiquant que « Une erreur s’est produite. Il semble que les services Google Play ne fonctionnent pas pour le moment « dès que vous démarrez l’application Android Auto.

Si cela ne vous est pas arrivé, vous avez de la chance. De la même manière, nous vous disons comment vous pouvez le résoudre au cas où vous deviez agir à l’avenir. Il est clair que le problème est lié aux services Google, nous devons donc aller directement à cette section pour le résoudre. Pour cela:

Aller à « Paramètres> Options> Afficher les applications système » ou afficher toutes les applications.

ou afficher toutes les applications. Puis va là où tu es Services Google Play et cliquez dessus.

et cliquez dessus. Maintenant tu dois effacer toutes les données et vider le cache.

Après avoir effectué ces étapes, tout devrait fonctionner parfaitement.

Android Auto a rencontré une erreur 16

Avez-vous déjà eu un message qui dit « Erreur de communication 16. Il semble y avoir un problème »? Si cela vous est arrivé, nous vous dirons que tout le problème est lié à deux applications.

C’est vrai, toutes les applications que vous avez en double sur votre appareil mobile doivent être supprimées, oui, celles qui ont été créées avec l’option de MIUI. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe une autre solution pour cloner vos applications.

La première chose à faire est d’aller à « Paramètres> Applications> Applications doubles » .

. Une fois que vous êtes dans cette section, vous devez désactiver toutes les applications qui ont cette fonctionnalité .

. Ensuite, appuyez sur l’icône en forme de roue dentée située en haut à droite de votre écran et sélectionnez « Supprimer et redémarrer ». À partir de maintenant, Android Auto cela devrait fonctionner correctement avec votre mobile.

Maintenant, comment faites-vous avec deux applications qu’as-tu avant? Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser le Fonction native MIUI, puisque, comme vous l’avez peut-être remarqué, il entre en conflit avec Android Auto.

Pour ce faire, vous devez installer une application tierce de votre choix directement à partir du Google Play Store et qu’il se conforme à cette action. Par exemple, nous pouvons recommander Parallel Clone, car son fonctionnement est très simple, sûr et stable.

Android Auto a rencontré une erreur 8

Cette erreur a augmenté récemment parmi les utilisateurs au point de devenir un casse-tête. La solution? Mettre à jour les services Google. Pour ce faire, vous devez installer cette application sur votre mobile, l’exécuter et il recherchera automatiquement toutes les mises à jour nécessaires. Une fois qu’il trouve quelque chose de nouveau, il vous demandera le permis requis pour démarrer la mise à jour.

Android Auto ne se connecte pas

L’application Android Auto vous pose-t-elle beaucoup de problèmes de connexion? Nous vous apportons deux solutions possibles. Le premier est lié à l’un des bogues dont nous avons discuté précédemment, vous devriez donc aller à « Paramètres> Applications> Android Auto » et effacez toutes les données et le cache.

Maintenant, si l’erreur persiste, vous devez utiliser APKMirror pour en télécharger un dernière version d’Android Auto au format .APK et réinstallez-le sur votre appareil. Bien sûr, assurez-vous de désinstaller la version précédente.

Maintenant que vous connaissez le Erreurs Android Auto les plus courantes dans MIUI Avec ses solutions, vous pourrez relier votre appareil à votre véhicule et profiter de cette fonctionnalité. Bien sûr, toujours de manière responsable. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir en détail la version d’Android Auto pour les téléphones mobiles et ses améliorations.

