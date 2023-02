Comment résoudre le puzzle du pont dans Hogwarts Legacy (solution)

Qui dans le jeu de rôle d’action L’héritage de Poudlard garde les yeux ouverts peut découvrir toutes sortes de secrets, comme celui-ci casse-tête de pontqui fait partie des 3 mystères de Poudlard et vous avec bols à feu, chiffres romains et symboles occultes animé à deviner. Bien sûr, nous vous dirons dans celui-ci Guide la solution à cette énigme.

Comme je l’ai dit, le puzzle du pont n’est qu’une partie d’un total de trois secrets de l’école de magie, qui font tous partie d’un défi que vous avez dans votre Manuel sous exploration pouvez voir dès que vous avez résolu le premier puzzle. En savoir plus dans notre guide Les 3 mystères de Poudlard et comment résoudre les énigmes.

Hogwarts Legacy : Comment résoudre le puzzle du pont à l’école (solution)

Ce secret est lié à aucun ordre et peut être résolu une fois que vous avez lancé le sort de feu Incendie a appris. Comment tu le fais et comment tu le fais Confringo apprenez une autre magie du feu que vous pouvez utiliser comme alternative dans le puzzle du pont, nous vous le disons dans notre guide Tous les sorts du jeu et comment les apprendre.

Quiconque se sent bien préparé pour ce secret va au grand pontlequel à extension de la bibliothèque et La grande salle se connecte les uns aux autres. Le moyen le plus rapide d’arriver à cet endroit est d’aller à un emplacement de la flamme aux puces à proximité peut être téléporté et place le marqueur de chemin dans l’autre bâtiment. Vous devez donc inévitablement traverser le pont que vous recherchez.

Ici, vous vous rendrez vite compte que le pont a plus à offrir qu’une architecture impressionnante et une vue à couper le souffle. A savoir, gauche et droite sont un total de quatre bols à feu été positionné, dont un seul était enflammé. Il est temps de changer ce fait.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Autour les quatre braseros à brûler Pour les apporter, vous vous placez devant les bols les uns après les autres et les allumez avec Incendio ou Confringo. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez continuer interagir avec les coquillesqui est déjà l’étape la plus importante pour résoudre le puzzle du pont et récupérer la récompense.

En interagissant avec ces braseros vous pouvez leur donner une valeur de I à IVdonc de 1 à 4 assigner. seule la question demeure quel chiffre pour quelle coquille est la bonne et c’est là que les symboles entrent en jeu, que vous avez probablement déjà découverts sous les bols, dans la pierre du pont.

Chaque brasero est comme ça muni d’un symbole unique et tout ce que vous avez à faire maintenant, ce sont des symboles et des chiffres combiner correctement. Pour ce faire, vous avez besoin du symbole du cercle, qui à l’extrémité nord-ouest du pont a été laissé dans le sol et vous montre les mêmes symboles que sous les bols.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Ici vous pouvez voir que chaque symbole attribué un numéro spécifique devenu. Ce qui signifie pour vous que tout ce que vous avez à faire maintenant est d’interagir avec les bols et de modifier le numéro attribué jusqu’à ce qu’il corresponde au modèle dans le cercle au sol. Si vous avez combiné des symboles et des nombres aux quatre endroits comme spécifié, un s’ouvre passage secret.

Ce couloir mène sous le pont et avec lui coffres au trésorque vous pouvez piller. S’il s’agit du premier des trois mystères de Poudlard que vous résolvez, vous recevrez le Le maillot de bain de Truth Finder. Si vous résolvez deux énigmes, vous obtenez le Tailcoat sur mesure et une fois que les trois secrets ont été révélés, il y a le cape de fête des films Harry Potter.

Ce Homologue sorcier aux tenues de soirée a été vu dans le film Harry Potter et la coupe de feu où Molly Weasley a conçu le vêtement extraordinaire pour son fils Ron a obtenu pour qu’il puisse le porter au bal de Noël. L’ami de Harry n’était pas vraiment enthousiaste à propos de la cape, mais peut-être que cela peut vous réchauffer le cœur.