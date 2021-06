Comment réserver un créneau de vaccination COVID-19 sur l’application Paytm

Les créneaux de vaccination COVID-19 de Covaxin et de Covishield sont disponibles sur l’application Paytm.

Des emplacements pour Covishield et Covaxin sont disponibles sur Paytm.

Il y a quelques semaines, Paytm a annoncé que ses utilisateurs peuvent désormais livre COVID-19[feminine rendez-vous de vaccination via le Paiement application. Les utilisateurs peuvent rechercher, découvrir et réserver leurs créneaux de vaccination pour les vaccins Covaxin et Covishield. Cette fonctionnalité est différente du robot localisateur de vaccins, qui avertit les utilisateurs chaque fois qu’il y a de nouveaux créneaux dans la région particulière pour le groupe d’âge, la dose et le vaccin particuliers. Notamment, vous devrez toujours vous inscrire sur le portail COWIN pour prendre rendez-vous sur le Paiement application. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour réserver un créneau :

Des alertes instantanées à la réservation directe sur votre application Paytm, le nouvel outil amélioré Vaccine Slot Finder est là. Essayez! 💉 – Paytm 😷 💉 (@Paytm) 14 juin 2021

Comment réserver COVID-19 créneau de vaccination sur l’application Paytm

Étape 1 : Ouvrez le Paiement app et faites défiler jusqu’à la section « En vedette »

Étape 2 : appuyez sur l’option « Vaccine Finder »

Étape 3 : Vous pouvez rechercher le créneau en fonction du code PIN et du quartier

Étape 4 : Choisissez la tranche d’âge, la dose et sélectionnez le centre préféré

Étape 5 : Vérifiez le numéro de mobile enregistré sur le portail COWIN via OTP puis appuyez sur « Réserver maintenant »

Une fois réservé, Paiement générera une fiche de rendez-vous qui sera nécessaire au centre de vaccination avant le rendez-vous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂