Comment répondre automatiquement sur WhatsApp: créez facilement des réponses automatiques

Imaginez combien de temps dans votre vie vous pourriez gagner si vous pouviez le faire WhatsApp répondra aux messages que vous recevez pour vous. Contrairement à l’application de messagerie native Android, WhatsApp ne dispose d’aucun type de système de réponse intelligent ou automatique, qui vous permet d’envoyer des messages prédéfinis chaque fois qu’un message spécifique est reçu. Bien que, heureusement, ce problème ait une solution simple.

Via des applications et des utilitaires tiers, il est possible de répondre automatiquement aux messages WhatsApp avec des textes préalablement prédéfinis. Dans ce guide, nous expliquons comment procéder étape par étape.

Répondre automatiquement aux messages dans WhatsApp étape par étape

Dans Google Play, vous pouvez trouver divers outils pour tirer le meilleur parti de WhatsApp. Parmi eux, nous pouvons en trouver pour l’envoi de réponses automatiques, comme WhatsAuto, une application gratuite qui sera précisément celle que nous utiliserons pour voir les étapes de ce tutoriel.

Lors de la première ouverture de l’application, il sera nécessaire accordez les autorisations nécessaires pour activer le fonctionnement de WhatsAuto. Plus tard, il est temps de mettre en place des réponses automatiques. Pour cela, l’application nous propose plusieurs options.

Dans la onglet « Accueil » de l’application, un interrupteur est affiché en haut à partir duquel vous pouvez activer ou désactiver les réponses automatiques. Si, en plus, nous cliquons sur l’icône du téléphone mobile, il sera possible de choisir dans quelles applications vous souhaitez répondre automatiquement aux messages: WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber et autres alternatives de messagerie. Dans ce cas, WhatsApp est l’application qui nous intéresse.

Juste en dessous, la section « Texte de réponse automatique » apparaît, à partir de laquelle vous pouvez modifier le message qui sera envoyé automatiquement lorsque l’option correspondante reste active.

Cette section cache également l’une des fonctions les plus intéressantes de l’application: « Réponse personnalisée ». Avec elle, c’est possible saisissez le texte qui sera envoyé automatiquement qui sera envoyé lors de la réception d’un message spécifique. De plus, deux options différentes sont proposées qui vous permettent d’affiner davantage le fonctionnement de WhatsAuto:

Correspondance exacte: le message automatique sera envoyé lorsque le message reçu est exactement le même que celui qui a été configuré.

le message automatique sera envoyé lorsque le message reçu est exactement le même que celui qui a été configuré. Contient: le message automatique sera envoyé lorsque le message reçu contient le texte qui a été défini comme message entrant.

Au-delà de cela, l’application propose également certaines réponses prédéfinies qui peuvent parfois être utiles, par exemple lorsque nous sommes occupés, lorsque nous conduisons ou dans d’autres situations dans lesquelles il n’est pas possible de réagir.

Enfin, il convient de noter que l’application a la possibilité de choisir de répondre automatiquement à tous les contacts qui nous envoient des messages, à tous sauf les contacts de notre agenda, ou simplement à des contacts spécifiques.

Après avoir vu toutes les fonctions de l’application, il est temps de revoir le processus pour Répondeur automatique des messages WhatsApp. Voici les étapes à suivre après l’installation de WhatsAuto sur notre téléphone:

Ouvrez WhatsAuto et accordez les autorisations nécessaires. Dans l’onglet «Accueil», activez le commutateur «Réponse automatique». Dans la section « Texte de réponse automatique », saisissez le message que vous souhaitez envoyer automatiquement ou configurez des réponses personnalisées en fonction du message reçu. Allez dans l’onglet « Contacts » et sélectionnez à qui les réponses automatiques seront envoyées.

C’est tout. Grâce à ce processus simple et rapide, il est possible d’ajouter à WhatsApp l’une des fonctions qui manquent encore à de nombreux utilisateurs. Il est à noter que, bien que WhatsApp Business, la version de WhatsApp pour les entreprises vous permet également de configurer des réponses automatiques, WhatsAuto est une application beaucoup plus complète en ce sens grâce à la possibilité de personnaliser les réponses, de choisir les contacts auxquels les messages seront envoyés, et même de décider si les réponses automatiques sont envoyées ou non aux groupes dont nous faisons partie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂