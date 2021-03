Comment repérer les extraterrestres? Regardez la Terre, proposent les scientifiques.

Si les astronomes observaient la terre D’un autre système solaire , pourraient-ils dire que notre planète regorge de vie? En examinant la Terre de la même manière que nous regardons les exoplanètes – des planètes en orbite autour d’autres étoiles – nous pourrions améliorer nos chances de détecter des organismes extraterrestres sur des mondes éloignés, ont récemment suggéré des chercheurs.

Depuis 1999, un processus de repérage des exoplanètes, connu sous le nom de méthode de transit, a révélé des milliers de mondes en mesurant des creux fugaces dans la luminosité des étoiles autour desquelles les planètes gravitent. Personne ne sait si ces mondes hébergent ou non la vie, mais si les scientifiques regardaient la Terre en utilisant la méthode du transit, ils repéreraient probablement des signatures définitives de la vie.

Une fois que ces signatures ont été identifiées à partir des observations de la Terre, les experts pourraient alors rechercher ces mêmes indices dans les exoplanètes. Les scientifiques ont récemment décrit cette approche comme un concept de mission appelé Earth Transit Observer (ETO), le présenter le 17 mars lors de la 52e Conférence scientifique lunaire et planétaire 2021, qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie COVID-19.

La plupart des exoplanètes que nous connaissons ont été trouvées grâce à la méthode de transit, selon la NASA . De puissants télescopes, tels que le télescope spatial Kepler et le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), peuvent détecter lorsque le passage d’une planète en orbite a brièvement atténué la lumière d’une étoile, même pour les étoiles situées à des milliers d’années-lumière. Les scientifiques peuvent estimer la taille d’une telle planète en fonction de la quantité de lumière qu’elle bloque. Ils peuvent également calculer la taille de sa trajectoire orbitale en mesurant le temps qui s’écoule entre les événements de gradation.

La taille et la température d’une étoile hôte, ainsi que la proximité ou la distance de la planète par rapport à l’étoile, fournissent plus d’indices sur l’hospitalité à la vie d’une exoplanète. Les transits peuvent également faire allusion à l’atmosphère d’une exoplanète. Lors d’un transit, la lumière d’une étoile filtre à travers les molécules atmosphériques, qui absorbent certaines fréquences. Le résultat peut aider les chercheurs à identifier des éléments tels que oxygène et le méthane. Cependant, ces signatures sont généralement si petites que les astronomes ont besoin de dizaines d’observations de transit pour confirmer que ces éléments sont présents, les scientifiques dit dans un communiqué .

Cependant, d’autres facteurs sur la planète et l’étoile peuvent également affecter les lectures des molécules atmosphériques. Par exemple, les planètes connaissent des changements dans leurs saisons, conditions météorologiques les modèles et les courants océaniques, tandis que l’activité solaire – comme le flux et le reflux des vents solaires et la formation de puissantes tempêtes solaires – est également très variable. Chacune de ces conditions pourrait façonner le comportement atmosphérique lors de différents transits, affectant potentiellement les rapports des molécules et des éléments atmosphériques, selon le communiqué.

Une illustration de la méthode de transit, qui permet de détecter la présence d’une exoplanète en suivant l’évolution de la luminosité d’une étoile. (Crédit d’image: NASA Ames Research Center)

Recherche de «nouvelles terres»

Pour comprendre ces variables, « vous devez connaître vos étoiles et anticiper à quoi ressemblera votre planète », a déclaré Laura Mayorga, auteur principal d’un article à venir sur la proposition de mission dans The Planetary Science Journal.

Cela peut être difficile lorsque l’étoile et l’exoplanète ne sont pas familières, a-t-elle ajouté.

« C’est un problème très difficile », a déclaré Mayorga, astronome des exoplanètes au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins de Baltimore.

Heureusement, les scientifiques ont déjà toutes ces réponses pour une paire planète / étoile habitée: la Terre et le soleil. Pour la mission ETO, un petit satellite avec un équipement capable d’imager le spectre lumineux du proche violet au proche infrarouge observerait la Terre passer devant le soleil. Le spectrographe vérifierait les signes d’eau et de dioxyde de carbone, ainsi que les paires de biosignatures – oxygène et méthane, et ozone et méthane – qui, ensemble, indiquent des conditions favorables à l’hébergement de la vie (bien sûr, il reste à voir si ces signatures sont juste unique à la vie sur Terre).

« La technique de transit utilisée par une telle enquête serait la même que celle qui sera utilisée par le télescope spatial James Webb (JWST) pour étudier certaines des milliers d’exoplanètes connues transitant par leurs étoiles hôtes », les scientifiques a écrit dans la présentation. Le satellite ETO scruterait la Terre à une distance de 930 000 miles (1,5 million de kilomètres), à peu près à l’endroit où le JWST orbitera autour du soleil, après son lancement le 31 octobre.

Parce que les variabilités climatiques sur Terre et les modèles d’activité de notre soleil sont bien connus, les scientifiques peuvent observer comment ils affectent les lectures des molécules atmosphériques, puis l’appliquer aux observations de «nouvelles terres», selon le rapport.

«Le système solaire est le seul endroit où nous connaissons toutes les bonnes réponses aux choses. Nous pouvons tester nos techniques, comprendre leurs limites et établir des liens entre les résultats », a déclaré Mayorga dans le communiqué.

« Pouvons-nous ensuite relier cela aux observations non résolues que nous faisons normalement sur les exoplanètes, et tester la méthode d’empilement des observations à faible signal? C’est vraiment là que nous voulons aller », a ajouté Mayorga.

Les scientifiques prévoient de soumettre la proposition ETO au programme des pionniers de l’astrophysique de la NASA à l’automne 2021, selon le communiqué. Ce programme développe des missions d’astrophysique qui utilisent des équipements plus petits et nécessitent des budgets plus petits que les missions du programme Explorers de l’agence, selon la NASA .

