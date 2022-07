Comment réparer les erreurs de téléphone Android facilement et librement

in

Résolvez de nombreux problèmes en quelques minutes.

Parfois on pense que notre téléphone est lent pour le temps qu’il a, mais on s’arrête rarement pour se demander si le problème vient d’ailleurs. Nous pourrions avoir un virus intégré dans la mémoire, ou nous avons quelque chose sur notre smartphone qui provoque une série d’erreurs sans s’en rendre compte, mais cela ils ont une solutionAussi, plus simple que vous ne le pensez.

D’un jour à l’autre, vous constatez que la batterie dure moins qu’hier, que vous subissez de temps en temps des écrans noirs, que vous avez trop de latence ou qu’elle ne répond pas à vos actions sur l’écran. Il existe des programmes et des applications prêts à aidez-nous à résoudre ces problèmes et aujourd’hui, nous allons parler de l’un d’eux qui fonctionne très bien.

Logiciel de reparation telephone android

ReiBoot pour Android est l’une des applications les plus recommandées aujourd’hui car elle peut nous aider à résoudre les problèmes du système Android en quelques minutes et parce qu’elle est compatible avec tous les téléphones avec le système Google dans ses entrailles. Mais,comment fonctionne le redémarrage sur Android?

ReiBoot pour Android (Gratuit)

ReiBoot pour Android est un logiciel que nous devons installer sur Windows (sous certaines conditions essentielles) et à partir duquel nous avons accès à notre mobile et à ses fonctions les plus cachées :

Nous entrons et sortons du mode Fastboot (Bootloader) du téléphone en un seul clic. De cette façon, nous n’aurons pas à utiliser la combinaison de boutons de notre terminal, ce qui est parfois gênant car nous ne nous en souvenons pas et nous testons trop notre patience.

Nous pouvons également entrer/sortir du mode de récupération du téléphone Android. Nous n’allons plus briquer le smartphone et le rendre inutilisable comme certains amis malchanceux l’ont vu.

Entrer en mode Odin est très simple depuis ReiBoot pour Android sur votre appareil Samsung ou Huawei, entre autres. Il s’agit du mode de téléchargement à partir duquel nous pouvons résoudre le problème très courant de l’écran noir.

Corriger les erreurs Android (gratuit)

ReiBoot pour Android est une application gratuite pour Windows, mais elle a aussi une version payante avec laquelle nous résoudrons 100% des problèmes que nous rencontrons sur notre téléphone Android. Vous pouvez télécharger ReiBoot pour Android gratuitement et profiter d’un accès rapide et sécurisé au mode Fastboot et Recovery à partir duquel vous pouvez résoudre la plupart de vos problèmes.

mode de boot rapide : C’est aussi simple que de connecter notre mobile à l’ordinateur, d’activer le débogage USB sur notre Android et de cliquer sur ‘1-click enter fastboot mode’. Pour sortir de ce mode, il suffit de cliquer sur ‘1-click exit fastboot mode’ et nous serons sortis.

: C’est aussi simple que de connecter notre mobile à l’ordinateur, d’activer le débogage USB sur notre Android et de cliquer sur ‘1-click enter fastboot mode’. Pour sortir de ce mode, il suffit de cliquer sur ‘1-click exit fastboot mode’ et nous serons sortis. mode de récupération: nous connectons notre terminal au port USB de l’ordinateur, nous allons activer le débogage USB sur notre téléphone puis nous allons cliquer sur ‘1-clic pour entrer en mode Recovery’. Pour quitter aussi simple que de cliquer sur ‘Quitter le mode de récupération’.

ci-dessous vous pouvez voir quelles options sont affichées sur ReiBoot pour Android et les étapes à suivre pour activer le débogage USB sur votre mobile :

Options de la version payante de ReiBoot pour Android

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ReiBoot pour Android a une version payante pour laquelle nous paierons seulement 19,99 euros/mois afin de gérer pleinement jusqu’à 5 appareils différent. Si vous vous consacrez à réparer les téléphones intelligents, ce logiciel pourrait économiser la mémoire des smartphones de nombreux clients. Cette version s’appelle ReiBoot pour Android Pro et possède ces fonctionnalités supplémentaires (en plus de celles mentionnées ci-dessus):

Solution à que le mode Fastboot, Recovery et Download est capturé.

que le mode Fastboot, Recovery et Download est capturé. réparation la boucle infinie, les problèmes de mise sous tension ou l’écran noir des mobiles Samsung.

la boucle infinie, les problèmes de mise sous tension ou l’écran noir des mobiles Samsung. Tu peux mettre à jour correctement votre terminal Samsung.

correctement votre terminal Samsung. Nous supprimerons Erreur « Aucune commande » en mode de récupération.

Erreur « Aucune commande » en mode de récupération. résoudre Problèmes de réponse gelés, lents ou tactiles sur un Android.

Problèmes de réponse gelés, lents ou tactiles sur un Android. corriger erreurs de mise à jour via OTA.

erreurs de mise à jour via OTA. remède au mode gelé de l’écouteur.

ReiBoot pour Android Pro (19,99 euros/mois)

Que faire si un iPhone a un problème système de l’un de ces types ?

Nous avons parlé de ReiBoot pour Android, mais il existe également une version qui peut résoudre certains problèmes du système Apple. Ce n’est pas une autre application que ReiBoot (plain) qui est dédiée à la résolution des problèmes de démarrage, de blocage ou de mise à jour sur un iPhone. est capable de résoudre plus de 150 problèmes cela peut se produire sur iOS.

ReiBoot pour Android (et pour iOS) est un logiciel très puissant capable de résoudre tous les problèmes système des téléphones mobiles en quelques minutes. Ne vous fâchez pas lorsque votre terminal est lent ou lorsque l’écran ne répond pas, avoir ReiBoot pour Android installé sur votre ordinateur Windows ou ReiBoot pour donner une nouvelle vie à votre iPhone. Seulement avec les fonctionnalités gratuites déjà ça vaut vraiment le coup qu’il soit toujours prêt à nous prêter main-forte.

