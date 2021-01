Comment réparer l’erreur « Matchmaker is Full » parmi nous

Parfois, en jouant Among Us, vous rencontrerez une erreur indiquant « Matchmaker est complet ». Habituellement, lorsque cette erreur apparaît, cela signifie exactement ce que cela signifie, c’est-à-dire que le serveur que vous essayez de rejoindre a trop de joueurs qui essaient de le rejoindre et à l’intérieur. Cependant, l’erreur apparaît parfois en dehors des événements réguliers, ce qui peut être frustrant, surtout si vous essayez de jouer avec des amis. Mais heureusement, dans ce guide, nous expliquerons comment corriger l’erreur Matchmaker is Full, en quelques étapes faciles.

Comment réparer les erreurs Matchmaker is Full dans Among Us

En bref, pour réparer le Matchmaker est une erreur complète dans Among Us, vous devrez d’abord vérifier si les serveurs sont en panne, car s’ils ne rencontrent actuellement aucun problème, l’erreur s’affiche comme prévu. Pour vérifier si les serveurs pour Among Us sont en panne, tapez « est parmi nous les serveurs en panne » dans le moteur de recherche de votre navigateur.

Quelques résultats apparaîtront en haut, et l’un d’eux devrait être un site Web appelé Downdector. Visitez ce site, et en haut de l’écran, et il affichera des informations indiquant si les serveurs parmi nous sont effectivement en panne ou rencontrent des problèmes. Si le site indique qu’aucune erreur n’a été détectée, l’erreur apparaît simplement comme prévu et les serveurs sont juste pleins.

Dans ce cas, la seule chose que vous pouvez faire est de changer de serveur, ce que vous pouvez avec les étapes répertoriées ci-dessous.

La première étape: Accédez au menu principal du Accédez au menu principal du jeu , puis sélectionnez en ligne.

Deuxième étape: Il devrait y avoir une icône du monde en bas à droite de votre écran; trouvez-le et cliquez dessus.

Troisième étape: Une liste de serveurs devrait alors apparaître, trouver un autre serveur et le sélectionner.

Une fois que vous avez suivi les étapes énumérées ci-dessus, l’erreur Matchmaker is Full devrait disparaître, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer d’autres choses. La première consiste à redémarrer votre jeu. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de redémarrer votre routeur, puis enfin, vous pouvez toujours essayer de redémarrer votre PC ou votre téléphone portable. Mais dans l’ensemble, le simple changement de serveur permettra et devrait corriger l’erreur avant que vous n’ayez jamais besoin de recourir à ces options.

