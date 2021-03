Comment réparer l’écran noir de la mort sur un Samsung Galaxy

Votre mobile Samsung a-t-il un écran noir? Vous pouvez donc résoudre ce problème ennuyeux, quel que soit votre mobile.

Que votre mobile Samsung arrêter de travailler complètement Sans raison apparente, cela peut être l’un des problèmes les plus ennuyeux et les plus frustrants. Et malheureusement, aussi l’un des plus fréquents. A tel point que certains internautes lui ont déjà donné un nom: « l’écran noir de la mort ».

Un bon nombre de propriétaires d’appareils Samsung ont été affectés d’une manière ou d’une autre par ce problème à l’occasion lors de l’utilisation de leur mobile Samsung.

Heureusement, il existe plusieurs façons de mettre fin à ce problème cela empêche de continuer à utiliser le mobile normalement. Aujourd’hui, nous expliquons comment résoudre l’échec de l’écran noir de la mort dans les mobiles Samsung.

Quel est exactement le problème d’écran noir de Samsung et pourquoi cela se produit-il

L’origine de problème d’écran noir dans les mobiles Samsung, ce n’est toujours pas tout à fait clair. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un problème de logiciel Cela peut être résolu en suivant quelques étapes plus ou moins simples.

Cependant, il existe également des cas où les utilisateurs ont été obligés de réparer leurs téléphones via le service technique officiel ou via des services tiers pour pouvoir résoudre l’erreur.

De plus, bien que le problème puisse être plus fréquent dans certains modèles, la réalité est que un problème d’écran noir peut affecter plusieurs terminaux de la même manière. Peu importe donc que vous ayez un ancien Galaxy J4, un Galaxy S9 ou un Galaxy A70: tôt ou tard, votre mobile finira par souffrir de ce problème.

En fait, il y a des utilisateurs qui ont signalé le problème d’écran noir sur Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A50 ou Samsung Galaxy A30, ainsi que sur d’autres mobiles moins chers comme le Samsung Galaxy J4 Core.

Dans tous les cas, le problème se manifeste généralement de la même manière: l’écran devient noir –Dans certains cas, cela peut même être confondu avec le fait que le mobile est éteint–, même s’il est réellement actif.

Il y a également eu des cas où l’audio fonctionne toujours.

Comment réparer l’écran noir sur votre Samsung

Il existe plusieurs façons de supprimer le problème d’écran noir sur les mobiles Samsung. Selon la cause de l’échec, certaines étapes ou d’autres devront être suivies.

La première chose à faire est forcer le redémarrage du téléphone. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre mobile ou de votre tablette et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes. Attendez que l’appareil vibre. Ensuite, il redémarrera.

Lorsque le processus de redémarrage est terminé, le mobile s’allumera normalement. Si l’écran affiche à nouveau une image, tu auras résolu le problème et vous pouvez continuer à utiliser le terminal.

Mais, si cette procédure ne fonctionne pas, il est temps de recourir à d’autres types de solutions pour essayer de se débarrasser du problème de l’écran noir. Le suivant, se compose de connectez votre mobile au chargeur pendant un certain temps, jusqu’à ce que la batterie soit suffisamment chargée pour démarrer l’appareil.

Il est important que gardez votre mobile connecté au chargeur pendant le temps nécessaire, et que vous essayez redémarrage forcé l’appareil pendant la charge. Parfois, la batterie peut être déchargée soudainement même si vous pensez qu’il y a encore assez de charge. Ceci est plus courant dans les mobiles plus anciens dont les batteries sont déjà dégradées.

9 touches pour augmenter la durée de vie de votre batterie mobile

Et si rien de tout cela n’a fonctionné pour réparer le écran noir de votre Samsung, Je crains que le problème ne soit quelque chose de plus grave que ce que vous auriez pu imaginer au début.

Cela peut être dû à une bosse ou à une chute, l’écran mobile a cessé de fonctionner, ou la carte mère de l’appareil a été endommagée.

Dans ce cas, il vaut mieux appeler un service technique faites réparer votre appareil. Si le terminal est assez moderne, en plus, il est probable que la réparation est couverte par la garantie, pour que ce soit complètement gratuit sauf si l’appareil été mouillé et les techniciens considèrent que c’est la cause du problème.

Rubriques connexes: Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂