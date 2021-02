Comment réparer des outils et des armes à Valheim

Finalement, vos outils et vos armes vont cesser d’être utilisés pendant une période prolongée et vous devrez les réparer; voici comment procéder et ce dont vous aurez besoin.

Comment réparer des objets à Valheim

Pour réparer des outils et des armes Valheim, vous aurez besoin d’un établi; vous pouvez fabriquer un établi avec dix bois, et une fois construit, vous pourrez réparer tous vos objets via une icône de marteau à gauche de l’onglet de fabrication de l’établi. En remarque, assurez-vous que les articles que vous souhaitez réparer sont dans votre inventaire avant d’appuyer sur le bouton de réparation; ils ne doivent pas non plus être sur votre hotbar, juste dans votre inventaire est assez bien.

La réparation des articles au moment de la rédaction ne semble pas non plus coûter des ressources; grâce à cela, vous pouvez réparer tout ce qui se trouve dans votre inventaire gratuitement. Cependant, avant de pouvoir utiliser un établi pour réparer vos articles, vous aurez besoin d’un toit dessus; si vous n’avez pas de toit au-dessus de votre établi, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle indiquant que l’établi a besoin d’un toit.

Pour cette raison, vous devrez généralement construire votre établi à l’intérieur de votre base. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de toute votre base, car vous avez juste besoin d’un toit de chaume au-dessus pour l’utiliser. Lorsque vous aurez un toit au-dessus du banc, vous pourrez réparer vos articles comme nous l’avons décrit. Mais pour réparer les éléments de niveau supérieur, vous devrez mettre à niveau votre atelier vers un niveau spécifique.

