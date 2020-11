Comment rendre les bombes au chocolat chaud qui rendent les utilisateurs de TikTok fous

L’une des catégories de vidéos les plus suivies sur TIC Tac C’est la recette, mais la dernière série de clips sur le thème culinaire qui inonde la plate-forme n’est pas vraiment dédiée aux chefs. Il s’agit du bombe au chocolat chaud, ou bombes au chocolat chaud: les vraies boules de cacao que pendant les vidéos sont préparés en suivant les recettes les plus disparates, puis trempé dans du chocolat chaud pour leur montrer fondre dans une explosion d’ingrédients.

Les clips en question peuvent être très différents les uns des autres, mais toutes les recettes de bombes au chocolat chaud vues sur TikTok sont basées sur un seul point de départ: créer une coque de chocolat sphérique à farcir avec d’autres ingrédients sucrés. L’idée est qu’en immergeant complètement la bombe dans le chocolat chaud, les murs ils fondent sous la chaleur, faisant apparaître soudainement les ingrédients de la garniture à la surface. Ces derniers peuvent être constitués de petites guimauves ou de bonbons et de petits bonbons au chocolat: l’important est qu’ils puissent tenir en grand nombre à l’intérieur de la sphère qui doit les contenir.

Pour préparer la coque, il est nécessaire de faire fondre du chocolat e façonnez-le en deux hémisphères creux de taille égale, se chevauchant à l’intérieur du moule plusieurs couches de chocolat fondu et en les alternant avec autant de passages au réfrigérateur. Avoir rempli chaque hémisphère avec les ingrédients supplémentaires suffit joindre les deux éléments verser sur une dernière couche de chocolat fondu. La bombe au chocolat est fondamentalement complète, même si en ligne il y a ceux qui décident de l’embellir ou de la bourrer d’éléments externes supplémentaires avant de la jeter dans la boisson.

Tant la préparation que le moment final semblent donner une satisfaction particulière – tant aux créateurs qui décident d’entreprendre l’opération, qu’aux spectateurs qui restent les yeux rivés sur les vidéos: les clips rassemblés sous les hashtags #HotCocoaBomb et #HotChocolateBomb se sont en effet rassemblés dans quelques jours au total plus de 40 millions de vues. Considérant que la saison froide arrive, il faut imaginer que les nouvelles recettes continueront à se répandre sur TikTok pendant un certain temps; l’important, pour ceux qui décident de se lancer dans la préparation, c’est d’y aller doucement: comme ce sont des bombes au chocolat, les bombes au chocolat chaud le sont aussi bombes de calories et de sucre qui ne peut certainement pas être considéré comme un aliment sain.