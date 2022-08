Comment rendre l’éducation d’un enfant plus abordable ?

Regardez les nouvelles et vous verrez des histoires constantes sur la hausse du coût de la vie. La nourriture est plus chère, tout comme les liquides. Il en va de même pour les biens quotidiens dont nous avons besoin, tels que les produits d’épicerie, les articles de toilette et même nos factures d’énergie montent en flèche. Tout est plus cher aujourd’hui qu’il y a quelques années – 20 € n’ont jamais été aussi infimes qu’aujourd’hui.

Si vous êtes un parent, la hausse du coût de la vie peut rendre votre vie beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Comment réduire efficacement les coûts ?

Photo : Humphrey Muleba/Unsplash

Consultez votre réseau social pour une aide à la garde d’enfants

Si vous avez la chance d’avoir des parents ou des personnes à l’âge de la retraite dans votre vie en qui vous avez confiance, ils peuvent vous aider à garder vos enfants. Dans les familles modernes, les deux parents ont tendance à travailler – pourtant, c’est souvent la majorité de votre salaire qui manque simplement en payant la garde des enfants !

Si vous le pouvez, trouvez des personnes dans votre réseau social qui peuvent vous aider à emmener vos enfants là où vous travaillez.

Trouvez une propriété dans le meilleur emplacement possible

Qu’il s’agisse d’emmener vos enfants à l’école ou d’assister à des événements sociaux et communautaires, vous pouvez constater que vos coûts augmentent en raison de vos nombreux déplacements. Bien que cela ne soit pas possible, trouver une propriété à égale distance de votre travail, de vos écoles, de vos magasins et de vos activités sociales peut réduire vos dépenses quotidiennes.

Photo : Alexander Dummer/Unsplash

Évitez de tomber dans les pièges de la marque

Un défi pour de nombreux parents est de nourrir leurs enfants avec les « bonnes choses » – c’est-à-dire les grandes marques, les marques chères – alors qu’en réalité, de nombreuses marques propres et alternatives peuvent être tout aussi agréables pour un enfant. Vous pouvez constater que votre facture d’épicerie peut baisser de centaines de dollars par an simplement en évitant d’opter pour les «grandes» marques coûteuses. Surtout au début de sa vie, votre enfant ne remarquera pas la différence, mais vous sentirez la différence dans votre solde bancaire chaque mois.

Essayez de travailler plus souvent à domicile

Si vous le pouvez, vous devriez chercher à poursuivre une carrière de travail à domicile. Cela signifie que vous pouvez passer plus de temps à aider vos enfants à la maison, tout en pouvant apporter quelque chose. De nombreuses familles trouvent qu’avoir une carrière de travail à domicile, même à temps partiel, peut être plus viable économiquement que d’avoir deux carrières à temps plein et d’avoir ensuite à débourser pour une aide à la garde d’enfants.