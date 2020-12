Comment rendre la prime dans Cyberpunk 2077

Les primes peuvent être une excellente source de représentants de rue et d’argent dans le jeu à succès Cyberpunk 2077; cependant, on ne sait pas exactement qui ou où vous devez les remettre pour obtenir la récompense. Heureusement, dans ce guide, je vais vous expliquer comment transformer les primes en Cyberpunk 2077.

Comment rendre les primes et obtenir la récompense

En bref, il est simple de verser des primes Cyberpunk 2077; tout ce que vous avez à faire est de tuer ou d’assommer la cible de la prime, puis de quitter complètement la zone de combat pour obtenir la récompense. Certaines missions vous obligeront à assommer la cible, alors assurez-vous de vérifier les objectifs avant de les tuer. Maintenant, pour les primes normales sur divers ennemis, c’est le même cas que les missions; tout ce que vous avez à faire est de les éliminer, et vous devriez obtenir la récompense juste après.

Cela dit, si vous rencontrez des difficultés pour terminer les missions de primes, nous avons quelques conseils ci-dessous qui peuvent vous aider à obtenir un avantage et à gagner la journée.

Tout d’abord, commencez par repérer la zone à la recherche de menaces et obtenez une vue d’ensemble du terrain avant de vous diriger. Vous voudrez également vérifier la carte pour le niveau de difficulté de la mission à l’avance, afin de ne pas finir par faire une mission de prime trop difficile pour votre niveau.

Localisez tous les ennemis et marquez-les sur la carte si vous prévoyez de les éliminer en silence. Sinon, concentrez-vous simplement sur eux et progressez vers la cible principale.

Utilisez la couverture et l’environnement à votre avantage; pirater pour distraire les ennemis afin que vous puissiez les éliminer en silence.

Utilisez des grenades lorsque les ennemis se regroupent et essayez d’obtenir des tirs à la tête pour des dégâts supplémentaires; méfiez-vous des civils s’il y en a, car vous obtiendrez une prime si vous leur faites accidentellement du mal.

Après avoir éliminé tous les ennemis, prenez un moment pour piller la zone; vous pouvez utiliser la clé de piratage pour mettre en évidence les éléments à proximité. Assurez-vous également de pirater tous les points d’accès afin de pouvoir obtenir des matériaux rares; ces emplacements seront généralement marqués d’un cercle rouge sur la carte.

Pour plus de guides sur Cyberpunk 2077, visitez la page du jeu ici. Nous avons une tonne de contenu là-bas et plus encore sur le chemin. Rendez-vous autour de Samurai.