Comment rendre Internet de votre mobile Xiaomi beaucoup plus rapide

En configurant simplement une série de paramètres de connectivité sur votre mobile Xiaomi, vous pouvez l’accélérer.

Le système d’exploitation des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO, MIUI, a tellement de fonctionnalités qu’il est pratiquement impossible de tous les connaître. Même nous qui avons essayé quelques terminaux du géant chinois tout au long de l’année, nous continuons découvrir de nouvelles fonctionnalités de la couche de personnalisation Xiaomi.

A cette occasion, nous venons vous présenter les dernières nouveautés que nous avons découvertes, grâce auxquelles vous pourrez rendez Internet de votre mobile Xiaomi beaucoup plus rapide. Sans plus tarder, nous allons détailler toutes les étapes à suivre pour améliorer la connexion de votre Xiaomi Et je vous dirai à l’avance qu’aucun d’entre eux n’inclut l’installation d’une application tierce.

Ainsi, vous pouvez accélérer la vitesse d’Internet sur votre smartphone Xiaomi

Si vous avez un mobile Xiaomi et que vous remarquez que sa vitesse de connexion à Internet n’est pas adéquate, vous êtes au bon endroit, car, ensuite, nous allons vous expliquer comment vous pouvez l’accélérer sans avoir besoin d’installer d’applications tierces ou de déconnecter l’une des connexions réseau.

Ainsi, pour que l’internet de votre Xiaomi soit beaucoup plus rapide, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accéder au Réglages de votre smartphone Xiaomi

de votre smartphone Xiaomi Entrez dans la rubrique Wifi

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option Assistant Wi-Fi

Activer la fonction trafic en cliquant sur l’interrupteur à sa droite

en cliquant sur l’interrupteur à sa droite Parmi les deux options qui apparaissent ci-dessous, sélectionnez mode extrême

Une fois cela fait, vous obtiendrez tout le trafic réseau est concentré sur les applications que vous avez ouvertesréalisant ainsi que ceux-ci ont une vitesse de connexion plus élevée que ceux en arrière-plan. De cette façon, vous pourrez prioriser l’utilisation des ressources réseau pour les applications que vous avez ouvertes et, par conséquent, augmenter la vitesse à laquelle ces applications se connectent à Internet.

Dans tous les cas, vous devez garder à l’esprit que l’activation de cette fonctionnalité n’est pas recommandée si vous avez besoin les applications que vous avez en arrière-plan ont une bonne connexion à mettre à jour.

