Comment remplir la déclaration de revenus 2021 en ligne avec votre mobile

Apprenez à déposer la déclaration de revenus 2021 depuis votre mobile étape par étape et de manière simple.

Le mercredi 6 avril 2022, le Campagne Revenu 2021et comme c’est le cas depuis quelques années, il est possible Déposez votre déclaration de revenus en ligne et depuis votre mobile. Ce dernier est grâce à l’application Tax Agency lancée en 2017, qui a été entièrement renouvelée l’année dernière avec un design plus moderne et une plus grande facilité d’utilisation. L’application est disponible sur Android et iOS.

De la même manière, l’Agence des Impôts met à la disposition de chacun une page web à partir de laquelle ils peuvent déposer la déclaration de revenus depuis votre mobile ou votre ordinateursans avoir besoin d’installer quoi que ce soit sur notre smartphone.

Dans ce guide, nous expliquerons les étapes pour pouvoir rédiger et déposer la déclaration de cette année directement depuis votre mobilenon sans d’abord clarifier un certain nombre de doutes à ce sujet que la plupart d’entre nous ont eu à une occasion face à cette procédure.

Suis-je obligé de déposer la déclaration ?

Malgré que Tout contribuable personne physique peut demander le projet de déclaration de revenuset choisissez de l’envoyer ou non, il y a des exceptions à cela qui est tenu de produire la déclaration de revenus. Selon l’Agence des Impôts, tous les contribuables doivent produire la déclaration, sauf ceux qui remplissent les conditions suivantes :

1) Ceux qui ont revenu de travail personnel égal ou inférieur à 22 000 euros par an:

Lorsque ceux-ci proviennent d’un seul payeur.

Lorsqu’elles proviennent de plusieurs payeurs, à condition que la somme du second et des suivants – par ordre de montant – ne dépasse pas 1 500 euros au total.

Lorsque ces revenus de travail consistent en des avantages passifs tels que les pensions de la Sécurité sociale, les assurances collectives, etc., à condition que la détermination du taux de prélèvement applicable ait été faite conformément à la procédure particulière établie par voie réglementaire.

2) Ceux qui ont revenu de travail personnel égal ou inférieur à 12 643 euros par an:

Lorsque les revenus du travail proviennent de plus d’un payeur et que la somme des sommes perçues du second et des autres – par ordre de montant – dépasse le montant de 1 500 euros par an.

Lorsque des pensions compensatoires du conjoint ou des rentes alimentaires non exonérées sont perçues.

Lorsque le payeur du revenu de travail n’est pas tenu de retenir.

Lorsque l’intégralité des revenus du travail soumis à un taux de prélèvement forfaitaire est perçue.

Dates et échéances pour la déclaration de revenus 2021

Depuis le mercredi 7 avriltous les contribuables peuvent déposer le compte de résultat depuis mobile ou via le site Web de l’administration fiscale. La date limite de soumission est le 30 juin. Le reste des dates d’intérêt peut être consulté sur le site officiel de l’AEAT.

De quoi ai-je besoin pour pouvoir faire le brouillon en ligne ou depuis mon mobile ?

Avant de procéder à projet de présentation, il faudra disposer d’une méthode d’accès au traitement. Il existe trois manières de réaliser la présentation par Internet, soit la certificat électronique ou DNI, le numéro de référence ou le système [email protected] ÉPINGLER.

Certificat ou DNI électronique

Si vous avez déjà un certificat électronique ou DNI, ce sera probablement la méthode la plus confortable pour accéder au processus. Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez obtenez votre certificat électronique en suivant le processus détaillé sur le site Web de l’administration fiscale, ou le DNI électronique via le siège électronique.

[email protected] ÉPINGLER

D’un autre côté, le système [email protected] PIN est une méthode conçue pour effectuer des procédures sur Internet, qui propose un code PIN à validité limitée dans le temps, qui peut être renouvelé chaque fois que nécessaire, par exemple via l’application Android. ou par SMS.

Si vous n’avez toujours pas accès au système [email protected], vous aurez besoin d’une lettre d’enregistrement, qui comprend la procédure à suivre pour accéder au système [email protected] L’envoi de la lettre est gratuit et devrait prendre entre deux et trois jours. Cependant, toutes les informations le concernant sont disponibles sur le site de la plateforme.

Une fois que vous avez votre lettre et que vous avez terminé le processus d’inscription, vous pouvez maintenant obtenir votre code PIN temporaire pour accéder à la rédaction du brouillon, via l’application Android de [email protected] PIN ou au moyen d’un SMS qui sera envoyé au numéro de téléphone avec lequel vous vous êtes inscrit.

Référence

Enfin, si vous avez déjà fait une déclaration les années précédentes, vous pouvez accéder au traitement de la traite 2021 via un numéro de référence, situé à la case 450 de la déclaration de l’an dernier. Tous les détails sur ce type d’accès sont disponibles sur le site de l’Agence des Impôts. Aussi, vous pouvez consulter le numéro de référence de la déclaration précédente via l’application Tax Agency pour les mobiles Android et iPhone.

Avant de déposer, méfiez-vous des arnaques

Maintenant que vous avez satisfait à toutes les exigences pour produire votre déclaration de revenus, il est temps de arrêtez-vous et soyez très conscient des dangers possibles cela pourrait impliquer de faire la déclaration depuis le mobile.

⚠️ Attention ! Encerclez un #courrier📩 malveillant qui supplante l’identité de l’Agence fiscale elle-même et signale un remboursement financier présumé #Hameçonnage 💸 #Louerhttps://t.co/U7aogJ1Ndv pic.twitter.com/guUUk7tYLF — Police nationale (@police) 13 mars 2018

L’année dernière, l’administration fiscale elle-même avait déjà averti sur son site Internet que, dans les jours précédant le début de la campagne, certaines menaces étaient apparues qui pourraient mettre en danger les contribuables par des attaques de Hameçonnage ou l’usurpation d’identité. Pour rester en sécurité, Il est recommandé de garder à l’esprit ce qui suit:

L’administration fiscale ne demande jamais d’informations confidentielles, économiques ou personnelles, ni de numéros de compte, ni de numéros de carte de contribuable par courrier électronique.

Il vous est conseillé de vous méfier de toute communication comprenant une demande d’informations confidentielles, économiques ou personnelles ou comprenant tout lien ne renvoyant pas à votre site Web ou à votre siège électronique.

Il est recommandé de consulter la Notice de Sécurité du Siège Electronique, qui prévient des différentes tentatives de fraude.

Comment rédiger et déposer la déclaration de revenus 2021 depuis votre mobile

le processus de dépôt Cela peut être fait à la fois depuis le site Web de l’Agence des impôts et depuis l’application mobile, disponible sur Android et iOS.

Une fois téléchargé et installé, vous devez accepter la politique de confidentialité et commencer. Suivez ces étapes:

Identifiez-vous dans l’application Tax Agency via l’une des trois étapes que nous avons déjà mentionnées auparavant : référence, code PIN ou certificat électronique. Déjà identifié, appuyez sur Revenu 2021. Ici, il vous sera demandé de ratifier vos données (il s’agit des données dont l’Agence fiscale dispose à votre sujet pour pouvoir continuer). S’ils sont corrects, cliquez sur confirmer, ou sinon, sur modifier. Continuez ensuite. Maintenant, vous verrez un écran avec différentes options, y compris le traitement du brouillon/déclaration. Cliquez sur cette option et vous pourrez procéder au traitement de votre déclaration.

Dans la déclaration, toutes les données que le Trésor connaît de vous apparaîtront déjà couvertes, mais attention, parce qu’ils n’ont pas besoin d’être les bons ou d’être tous nécessaires. A ce stade, deux situations peuvent se présenter :

Le brouillon est correct : Vous avez vérifié que toutes les données sont correctes et que vous n’avez rien d’autre à couvrir. Vous pouvez donc déposer la déclaration de revenus en 1 clic. Cette option est réservée à tous ceux qui n’ont pas besoin de modifier les données. Données manquantes ou incorrectes: Vous devrez modifier manuellement le projet de déclaration, soit pour changer une donnée erronée, soit pour en renseigner une nouvelle, et il ne sera donc pas possible de réaliser la démarche en 1 clic. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l’option « modifier la déclaration » dans la section « Revenus 2021 ». L’application nous dirigera vers le programme Renta WEB, où il sera nécessaire de corriger toutes les données qui le nécessitent.

Quel que soit notre cas particulier, une fois le brouillon terminé, avec toutes les données correctes –rappelons qu’il est de la responsabilité du contribuable de corriger les informations erronées–, cliquez sur « Déclaration de fichier » au sein de la rubrique « Loyer 2021 ». Si tout s’est passé comme il se doit, Un message comme celui de l’image ci-dessous apparaîtra.offert par l’Agence fiscale, qui montre le code de vérification sécurisé –CSV– avec lequel la validité de la déclaration est certifiée.

Comment savoir si le relevé sort pour retourner ou payer

Le moment clé de la déclaration arrive, Dois-je payer le Trésor ou est-ce qu’ils me paieront le montant qui apparaît dans la dernière case ? Il y a une certaine confusion dans cet aspect, mais le plus simple est de se rappeler que, si le résultat de l’instruction est négatifce sera l’Agence qui vous versera l’argent sur le compte bancaire que vous avez indiqué dans la déclaration.

En échange, si le chiffre qui apparaît dans le résultat est positif, vous devrez payer, bien que ce soit peut-être le bon moment pour passer en revue les exceptions mentionnées dans l’une des sections précédentes, car vous n’êtes peut-être pas tenu de produire la déclaration de revenus.

Enfin, il convient de noter que, tant depuis l’application que depuis la page web, il est possible de suivre à tout moment l’état du traitement de la déclarationainsi que configurer des avis pour être informé de tout changement ou problème éventuel pouvant survenir au cours du processus.

