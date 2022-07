Comment remplacer votre visage par celui d’une autre personne en utilisant uniquement le mobile

Voulez-vous poser votre visage sur un autre corps ? Alors jetez un œil à cette liste d’applications pour remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre sur Android.

UN téléphone intelligent c’est un appareil mobile très fonctionnel et capable de faire des choses incroyables sans avoir à se déplacer d’un endroit à un autre.

Parmi eux, les applications de divertissement pour Android se démarquent, parmi lesquelles nous avons une grande variété d’options : programmes TV, jeux, films, radio et plus encore.

L’une des plus populaires est la possibilité de remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre en utilisant uniquement le mobile, si vous voulez savoir comment le faire, continuez à lire.

Meilleures applications pour mettre votre visage sur un autre corps depuis Android

FaceApp – Éditeur de visage

Face Swap Booth – Changeur de visage

Snapchat

Échanger les visages 2

Échange de visage – Échange de visage photo

PortraitAI – Portrait classique

Reface : combinez et changez les visages

visage mélangeur

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de applications pour remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre complètement gratuit. Son but est le divertissement, puisque vous pourrez éditer les photographies et même faire un échange de visage en temps réel.

FaceApp – Éditeur de visage

Application visage est l’un des meilleures applications pour mettre votre visage sur un autre corps. Il a une série d’options très efficaces, parmi lesquelles nous avons : comment changer la couleur des cheveux, ajouter un sourire quand le protagoniste ne l’a pas, jeune à vieux et, bien sûr, l’option de remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre.

Leur la manipulation est extrêmement facilevous devriez seulement télécharger une photo ou un selfie depuis votre appareil photo et choisissez l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

GooglePlay | Application visage

Face Swap Booth – Changeur de visage

Si vous voulez vous amuser avec votre famille et vos amis, il est temps d’essayer l’application Stand d’échange de visage. Avec cette application, vous pouvez échanger des visages avec les célébrités les plus populaires du moment.

La plateforme dispose des outils nécessaires pour éditer professionnellement photographies de 1 ou 4 personnes. De plus, vous pouvez ajouter un visage différent à chaque membre et certains éléments spéciaux tels que des autocollants, des textes, des filtres…, jusqu’à ce que le résultat final soit atteint.

GooglePlay | Stand d’échange de visage

Snapchat

Ce n’est un secret pour personne que l’une des applications avec filtres populaires c’est Snapchatdans cette application, vous pouvez trouver filtres de toutes sortes et chaque semaine, vous pouvez trouver de nouvelles options, bien sûr, vous pouvez aussi pose ton visage sur le corps de quelqu’un d’autre d’une manière simple.

Ces filtres sont très variés, certains sont en temps réel, là où il faut avoir le caméra de votre mobileque ce soit à l’arrière ou à l’avant. Cependant, pour profiter de chacun d’eux, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Snapchat.

GooglePlay | Snapchat

Échanger les visages 2

Une autre des applications idéales pour passer du temps avec vos proches et disponible pour Android est Échanger les visages 2. L’application propose une grande variété d’options, vous pouvez remplacer une partie du visage comme oreilles, yeux, nez, bouche et même ajouter coiffures extravagantes, tatouages ​​et cicatrices.

Il a une section spéciale pour changer les visages, qui fonctionne en prenant le visage d’une image et en la plaçant sur le corps d’une autre. Aussi, vous pouvez changer l’arrière-plan de la photo d’origineou utilisez simplement le changement automatique.

GooglePlay | Échanger les visages 2

Échange de visage – Échange de visage photo

Si ce que vous voulez est remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre et obtenir une finition professionnelle, puis échange de visage est l’option idéale pour vous. Il a un interface très simple et minimaliste où vous n’avez qu’à choisir une image de votre galerie et une photo pour prendre le visage et à l’aide du bouton « échanges » Le changement se fera rapidement.

De plus, cette application mobile a emplacements stratégiques et d’autres caractéristiques qui le rendent unique. Une fois que vous obtenez de bons résultats, vous pouvez partagez vos oeuvres sur les réseaux sociaux ou tout simplement enregistrer l’image dans votre galerie.

GooglePlay | échange de visage

PortraitAI – Portrait classique

Avec Portrait IA vous pourrez surprendre tout le monde avec résultats professionnels. Dans ce cas, vous n’aurez qu’à choisir une des images de votre galerie et changer de visage pour l’un de ses filtres, parmi eux se trouvent : joufflu, gobelin, anime, cubisme, numérique, futuriste, vampire, gorille, elfe, zombie, dessin animé et plus encore.

Une chose à garder à l’esprit est que pour tirer le meilleur parti de l’application, vous devez utiliser des images de bonne qualité et d’un excellent éclairage.

GooglePlay | Portrait IA

Reface : combinez et changez les visages

refaire face reconnu par beaucoup comme l’un des meilleures applications pour remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre en utilisant uniquement le mobile. Sa grande popularité est due au fait que l’échange de visages se fait avec des célébrités qui appartiennent à des films populaires.

Autrement dit, vous pouvez faire partie d’une scène du film Iron Man ou Spiderman et même changer de visage avec un artiste célèbre comme « Le rocher ».

Mais ce n’est pas tout, puisque vous pouvez donnez vie à vos images à travers la musique ou utilisez simplement le pistes disponibles et faire chanter la personne.

GooglePlay | refaire face

visage mélangeur

Enfin nous avons visage mélangeurune application capable de mélanger 2 images et livrer un bon résultat, généralement assez drôle.

Son interface est très confortable à utiliser et vous pouvez pose ton visage sur le corps de quelqu’un d’autre en utilisant votre appareil photo pour prendre une photo ou en sélectionnant simplement une image dans votre galerie.

GooglePlay | visage mélangeur

Comme vous le verrez, avec ces applications mobiles pour remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre vous pouvez passer de nombreuses heures divertissement et amusement. Qu’attendez-vous pour les télécharger ?

