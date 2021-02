Comment relever le défi Bitlife Valentine

Le nouveau Bitlife défi vient de tomber, et il s’appelle le Bitlife Le défi de Valentine, voici tout ce que vous devez faire pour le relever.

Comment terminer le défi de la Saint-Valentin dans BitLife

Pour battre le Bitlife Défi de la Saint-Valentin, vous devrez remplir les objectifs suivants.

Tromper un amant.

Annulez un engagement.

Épousez quelqu’un dans l’année qui suit sa connaissance.

Célébrez votre 50e anniversaire de mariage.

Renouvelez vos vœux.

Pour terminer le défi de la Saint-Valentin en Bitlife, vous devrez d’abord tromper votre petit ami ou votre petite amie; cela peut être fait en sélectionnant l’option d’appel de butin sous l’onglet relation d’une personne. Vous pouvez également utiliser une application de rencontres sous Activités pour trouver quelqu’un avec qui tromper votre partenaire.

Ensuite, vous devrez annuler un engagement, ce qui peut être fait en devenant d’abord engagé avec quelqu’un, puis en trouvant et en cliquant dessus sous les relations, puis en faisant défiler vers le bas et en trouvant l’option sous activités.

En rapport: Comment obtenir des recherches dans le guide Bitlife

Après l’objectif de l’engagement, vous devrez épouser quelqu’un dans l’année suivant sa connaissance; celui-ci est également simple à faire car tout ce que vous avez à faire est d’épouser votre premier gf / bf que vous obtenez dans le jeu. Vous pouvez le faire en les gardant heureux, en passant du temps avec eux et en leur envoyant des cadeaux.

Lorsque vous en avez terminé avec le mariage, vous devrez alors vieillir au point où vous avez 50 ans pour atteindre l’objectif de célébrer votre 50e anniversaire de mariage.

Pour l’objectif final, vous devrez simplement rester marié à votre conjoint pendant quelques années, et éventuellement, vous verrez une option pour renouveler vos vœux sous l’onglet de votre conjoint dans les relations. Une fois ce dernier terminé, ce sera tout, et vous aurez terminé le défi de la Saint-Valentin

