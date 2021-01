Comment rejoindre la foule dans Bitlife – Guide Bitlife Mafia

Bitlife a récemment reçu une mise à jour de la mafia, et les joueurs peuvent désormais vivre une vie de crime depuis. De plus, si vous rejoignez une foule, vous pouvez éventuellement gravir les échelons jusqu’au rang de boss de la foule. Cela dit, comment devient-on mafieux? Eh bien, continuez à lire, car ce guide vous expliquera étape par étape comment rejoindre la foule dans Bitlife.

Comment rejoindre la mafia dans Bitlife

Pour rejoindre la foule Bitlife, vous devez d’abord être âgé d’au moins dix-huit ans et avoir une réputation et des antécédents criminels. Vous devrez également commettre plusieurs crimes réussis comme des vols de banque pour augmenter vos chances de rejoindre la foule.

En passant, vous pouvez commencer à commettre de petits crimes comme le vol à la tire lorsque vous atteignez l’âge de huit ans. Pour cette raison, nous vous recommandons de commettre les crimes suivants immédiatement après avoir atteint l’âge de huit ans.

Pickpocket

Pirate Poarque

Vol à l’étalage

Sottises

Vous pouvez commettre l’un des quatre crimes via l’onglet crime sous les actifs; si vous continuez à commettre ces crimes à un rythme constant, vous augmenterez vos chances de rejoindre la foule lorsque vous aurez dix-huit ans.

Mais pour l’instant, continuez à commettre les crimes énumérés ci-dessus jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge de seize ans. Lorsque vous aurez seize ans, vous aurez accès à des crimes comme le grand vol automobile. Donc, quand il se déverrouille, nous vous recommandons de voler quelques voitures en conjonction avec les crimes précédents. Il est également intéressant de noter que vous ne pourrez peut-être pas voler des véhicules sans permis de conduire, alors assurez-vous de vous en procurer un au préalable.

Une fois que vous avez dix-huit ans, vous pouvez commencer à commettre des crimes plus graves comme des vols de banque; Commencez à les commettre, et lorsque vous avez quelques vols et autres crimes à votre actif, vous pouvez alors envisager vos futures options de famille mafieuse.

Au total, vous pouvez rejoindre six factions de monstres, et vous pouvez les voir toutes sous l’onglet Occupations du jeu. Pour rejoindre une faction Mob, cliquez sur les professions, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur les carrières spéciales. Un autre onglet s’ouvrira alors et affichera les six mobs que vous pouvez rejoindre, qui seront tous répertoriés ci-dessous.

Irish Mob

Mafia

Mafia latine

Mafia russe

Triade

Yakuza

Sélectionnez la faction que vous souhaitez rejoindre; une fois que vous le faites, vous serez alors en mesure de rejoindre des familles individuelles par plusieurs méthodes. Recherchez la famille que vous souhaitez rejoindre, puis sélectionnez une méthode pour la rejoindre. Gardez à l’esprit que cela pourrait ne pas fonctionner la première fois, vous devrez donc continuer à essayer jusqu’à ce que l’on finisse par vous accepter. Vous devrez également tenir compte de la notoriété d’une famille; s’il est élevé, vous devrez commettre plus de crimes pour augmenter vos chances de devenir membre. Continuez, et vous finirez par rejoindre la foule dans Bitlife.

