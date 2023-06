Comment regarder « The Crowded Room » et la liste des épisodes de la série Tom Holland

Créé par Akiva Goldsman, «La salle bondée » c’est une Mini-série télévisée Apple TV + qui s’inspire du roman non romanesque de 1981 « The Minds of Billy Milligan » de Daniel Keyes et raconte l’histoire de Danny Sullivan, un personnage inspiré de Billy Milligan, la première personne acquittée d’un crime dû à un trouble dissociatif de l’identité.

La fiction en 10 épisodes raconte la participation de Tom Hollandqui est également productrice exécutive, et Amanda Seyfried dans les rôles principaux et avec un casting qui comprend Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins, Christopher Abbott, Zachary Gollinger et Herny Eikenberry, entre autres.

Le tournage de « La salle bondée», réalisé par Akiva Goldsman, Kornél Mundruczó et Mona Fastvold, a débuté le 31 mars 2022 à New York et s’est terminé le 28 septembre de la même année.

Danny Sullivan discutant avec son amie Ariana (Sasha Lane) dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

COMMENT VOIR « THE CROWDED ROOM » ?

Les 3 premiers épisodes de « The Crowded Room » seront diffusés en première sur Apple TV+ le vendredi 9 juin 2023. Les autres épisodes seront diffusés chaque semaine, jusqu’au 28 juillet. Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.

LISTE DES ÉPISODES DE « THE CROWDED ROOM »

Chapitre 1 : Vendredi 9 juin

Chapitre 2 : Vendredi 9 juin

Chapitre 3 : Vendredi 9 juin

Chapitre 4 : Vendredi 16 juin

Chapitre 5 : Vendredi 23 juin

Chapitre 6 : Vendredi 30 juin

Chapitre 7 : Vendredi 7 juillet

Chapitre 8 : Vendredi 14 juillet

Chapitre 9 : Vendredi 21 juillet

Chapitre 10 : Vendredi 28 juillet

Amanda Seyfried dans le rôle de Rya Goodwin dans la minisérie « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

QU’EST-CE QUE « LA CROWDED ROOM » ?

Selon le synopsis officiel d’Apple TV+, «La salle bondée » est « un thriller psychologique se déroulant à Manhattan à l’été 1979, qui suit Danny Sullivan, un homme arrêté suite à son implication dans une fusillade à New York en 1979.

Un thriller captivant raconté à travers une série d’entretiens avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin, l’histoire de Danny se déroule, révélant des éléments du passé mystérieux qui l’ont façonné, et les rebondissements qui mènent à une révélation qui change la vie.”.