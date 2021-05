Comment regarder «  SVU  » a aidé ce jeune de 11 ans à lutter contre une tentative d’enlèvement

Olivia Benson serait fière.

Une courageuse fille de 11 ans de Floride a combattu une tentative d’enlèvement à un arrêt de bus, a déclaré la police, et un geste qu’elle a dit avoir appris en regardant l’une de ses émissions policières préférées a aidé les flics à retrouver l’agresseur présumé quelques heures plus tard.

« Je me sens juste fière de moi », a déclaré la jeune fille, identifiée uniquement par son prénom, Alyssa, à Kerry Sanders AUJOURD’HUI jeudi.

La police a publié une vidéo de surveillance à domicile de la scène effrayante, qui s’est produite à un arrêt de bus scolaire vers 7 heures du matin mardi. On voit un véhicule blanc conduire jusqu’à un coin voisin, puis un homme saute et commence à charger Alyssa, qui attendait son autobus scolaire.

« L’homme est sorti de son véhicule avec un couteau, est venu vers moi et j’ai essayé de courir, mais il m’a rattrapé », a-t-elle dit.

On voit l’homme en train d’essayer de la ramener vers la voiture, mais elle se défend et les deux tombent au sol. L’homme s’est ensuite enfui vers le véhicule et s’est enfui.

Les députés ont pu retrouver le suspect quelques heures plus tard et ont déclaré qu’un indice inattendu laissé par Alyssa avait aidé à l’identifier.

Elle avait mélangé de la peinture bleue avec du slime fait maison en attendant le bus, et elle s’est assurée d’en mettre une partie sur les bras de l’homme quand il l’a attaquée. Elle dit qu’elle savait marquer l’homme avec le slime en regardant « Law & Order: SVU » avec sa mère.

«Je savais que cela pourrait être une meilleure preuve si les flics le trouvaient», dit-elle.

« La victime au moment de la tentative d’enlèvement jouait avec de la bave bleue », a déclaré le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, lors d’une conférence de presse mercredi. « Le suspect, quand nous l’avons attrapé, avait de la bave bleue partout dans ses bras. »

Jared Paul Stanga, 30 ans, a été accusé de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans et de voies de fait graves et de coups et blessures et est détenu sous caution d’un peu plus de 1,5 million de dollars. Un avocat de Stanga a refusé de commenter NBC News.

« Je ne sais pas si elle comprend réellement ce qui aurait pu arriver », a déclaré Simmons. « Elle s’est battue comme un soldat. »

On a demandé à Alyssa ce que le personnage emblématique de Mariska Hargitay sur «SVU» penserait de ses efforts.

« Probablement, vous êtes courageux et bon travail! » elle a dit.

