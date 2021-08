Comment regarder StarzPlay en Amérique latine

La plateforme de streaming populaire Starzplay est disponible dans sa version premium sur Argentine, Chili, Mexique et Brésil avec votre propre application. Aussi dans Mexique Il est possible de sous-traiter le service via Amazone, Izzi, lecteurs de streaming Roku Oui Roku TV, Jeu total Oui Cinépolis Klic. Plus d’informations? Toute l’Amérique latine peut accéder au contenu de Starzplay par les canaux de Apple TV.

Important! Application Starzplay est disponible pour ios Oui Android avec la possibilité de télécharger en iPhone, iPad Oui Appareils compatibles Android. Jusqu’à quatre utilisateurs ont la possibilité de regarder et de télécharger simultanément du contenu spécial hors ligne.

StarzPlay en Amérique latine







Profitez-vous déjà Starzplay dans la région? La plate-forme fait des recommandations personnalisées en fonction de vos vues précédentes tout en sélectionnant vos préférences pour les options audio et de sous-titres.

Abonnés à Starzplay dans l’application Apple TV peuvent profiter du contenu en ligne ou télécharger leurs émissions et films préférés hors ligne sur iPhone, iPad, Apple TV et un peu de smart tv Samsung.

La plateforme de streaming Starzplay continue d’étendre sa présence mondiale, qui a atteint 55 pays depuis son lancement en 2018, et grâce à la qualité et la quantité de contenu diffusé, elle continue d’ajouter des abonnés chaque jour. L’offre est composée du matériau premium et du prochain Starz Originaux qui sortira le même jour qu’aux États-Unis.

Profitez de titres comme : La princesse espagnole, Power Book II : Ghost, The Stand, The Name of the Rose, Normal People, The Great Oui L’acte. Ne restez pas en dehors de cette alternative qui présente qualité et quantité pour ses abonnés.Starzplay va continuer à grandir !