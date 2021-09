Comment regarder Squid Game en coréen avec sous-titres anglais

Netflix joue automatiquement une version doublée de Squid Game. Voici comment regarder la version originale sous-titrée en anglais.

Vouloir regarder Jeu de calmar sur Netflix mais sans doublage ? Il est possible de le regarder en coréen avec des sous-titres en anglais à la place.

Si vous avez été n’importe où près des médias sociaux ces derniers temps, vous avez probablement vu que tout le monde est obsédé par un nouveau thriller coréen appelé Jeu de calmar. La série raconte l’histoire d’un groupe de 456 personnes qui acceptent de risquer leur vie dans une série de jeux de survie mortels pour remporter un prix de plus de 38 millions de dollars. Jeu de calmar est si populaire qu’il est en passe de devenir l’émission la plus regardée de Netflix.

Si vous avez essayé de regarder Jeu de calmar, vous remarquerez que Netflix diffuse automatiquement une version de l’émission doublée en anglais. Si le doublage n’est pas votre truc et que vous voulez regarder la version coréenne originale avec des sous-titres en anglais, voici comment procéder.

Comment désactiver le doublage sur Netflix ?

Squid Game sous-titres anglais : Comment le regarder en coréen sans doublage. Image : Netflix

Comme toutes les séries en langue étrangère sur Netflix, la commutation Jeu de calmar du doublage aux sous-titres est simple, suivez simplement ces étapes.

1) Recherchez le jeu Squid dans Netflix

2) Appuyez sur play sur l’épisode 1 et mettez immédiatement l’émission en pause.

3) Dans le menu de l’écran, appuyez sur l’icône des sous-titres en bas à gauche

L’icône est une zone de texte avec des lignes et elle apparaît en quatrième position depuis le coin de l’écran.

4) Sous audio, sélectionnez « Coréen (Original) ».

5) Sous les sous-titres, sélectionnez « Anglais ».

6) Appuyez sur lecture.

La série sera ensuite diffusée normalement en coréen avec des sous-titres en anglais. Si, pour une raison quelconque, vous décidez que vous préférez la version doublée, retournez simplement au menu des sous-titres et sélectionnez « Anglais » pour l’audio et « Désactivé » pour les sous-titres. Il existe également des options pour regarder la série avec un son en français, hindi et polonais et des sous-titres en arabe, français et polonais.

Quelle que soit la manière dont vous définissez l’émission, Netflix utilisera alors le même format pour toutes les séries ou films en langue étrangère que vous regardez sur la plate-forme. N’oubliez donc pas que vous pouvez éditer tous les menus audio et sous-titres via l’icône des sous-titres.

