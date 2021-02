Comment regarder Space Settlement 2021 de la National Space Society cette semaine

L’événement Space Settlement 2021 de la National Space Society (NSS) sera diffusé jeudi 4 février, avec une diffusion simultanée de 45secondes.fr en tant que partenaire média.

L’événement gratuit débutera à 12 h HNE (17 h 00 GMT) sur plusieurs plates-formes aux côtés de 45secondes.fr, notamment e360tv (qui diffusera sur de nombreux services tels qu’Android, les appareils Apple et Roku), la page Facebook NSS et la chaîne YouTube NSS.

L’accent est mis sur les personnes, les organisations et la technologie qui envisagent les options de règlement dans l’espace, a déclaré NSS dans un communiqué. Ces derniers temps, l’industrie spatiale a mis l’accent sur les missions lunaires, alors que la NASA continue de viser un atterrissage d’astronaute en 2024 avec une pléthore de véhicules commerciaux dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services.

Mais d’autres destinations seront également discutées lors de l’événement.

« Nous présentons les meilleurs esprits dans ce révolutionnaire [settlement] mouvement, avec des experts parlant des dernières visions de la migration de l’humanité dans l’espace: où nous irons, pourquoi nous y irons et comment nous le ferons », a déclaré NSS dans un communiqué.

« Les faits saillants comprennent: un concours de règlement spatial STEM, les étapes progressives d’aujourd’hui vers la colonisation spatiale, les idées classiques du Dr Gerard K. O’Neill, les nouvelles initiatives de visionnaires tels que Jeff Bezos, Elon Musk et d’autres visionnaires du NewSpace, et bien plus encore . «

Les conférenciers invités couvrent un éventail d’options de peuplement spatial, allant des astrophysiciens qui examinent les exoplanètes potentiellement habitables aux ingénieurs travaillant sur l’exploration planétaire. Parmi les orateurs figurent Janet Ivey (présidente d’Explore Mars, Inc.), Alan Stern (chercheur principal de la mission New Horizons qui a survolé Pluton) et Karlton Johnson (président du conseil des gouverneurs de la National Space Society.)

Plus d’informations, ainsi que des mises à jour sur l’événement, sont disponibles sur le site Web NSS Space Settlement 2021.

