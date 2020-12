Comment regarder ‘Ratatouille: The TikTok Musical’

Depuis le début de la pandémie, de nombreux amateurs de théâtre ont été contraints d’accepter la suspension des spectacles de Broadway.

Cependant, avec la fermeture de Broadway, beaucoup de ces amateurs de théâtre se sont tournés vers l’application de médias sociaux populaire, TikTok, pour collaborer et créer une comédie musicale entièrement à distance sociale sur un film Disney Pixar d’il y a plus de dix ans, Ratatouille.

L’idée a commencé à gagner du terrain le 10 août, lorsque l’utilisateur de TikTok Emily Jacobsen a fait une ode vidéo à Remy le rat de Ratatouille, chantant les paroles a cappella à travers un modulateur de voix haut et sourd.

Maintenant, la comédie musicale a une date de sortie (et un casting de stars), et les fans du monde entier ont hâte de voir la comédie musicale TikTok prendre vie.

Comment regarder Ratatouille: la comédie musicale TikTok:

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir Ratatouille: la comédie musicale TikTok, y compris qui est dans le casting étoilé et comment vous pouvez le regarder.

Tout a commencé avec « Ode to Remy ».

«Ode to Remy» a déclenché un tout nouveau coin de TikTok – Comédie musicale Ratatouille TikTok – lorsque l’utilisateur Daniel Mertzlufft a ensuite adapté la chanson et lui a donné le traitement complet de Broadway, écrivant un arrangement et une orchestration, en l’envisageant comme un grand numéro final de Disney.

Soudainement à partir de la vidéo de Daniel, compositeurs, chanteurs, acteurs, musiciens, danseurs et scénographes s’étaient réunis pour écrire et interpréter des chansons originales pour une comédie musicale de Ratatouille qui n’existait sur aucune scène – jusqu’à présent.

L’idée qui a été inventée sur TikTok est maintenant passée à une nouvelle étape avec un casting de stars.

Annoncé comme un concert-bénéfice d’une nuit seulement, la distribution complète sera en vedette: Wayne Brady (Django), Tituss Burgess (Remy), Kevin Chamberlain (Gusteau), André De Shields (Ego), Andrew Barth Feldman (Linguini), Adam Lambert (Emile), Priscilla Lopez (Mabel), Ashley Park (Colette), Owen Tabaka (Young Ego), Mary Testa (Skinner), avec Cori Jaskier, Talia Suskauer, Nikisha Williams, JJ Niemann, John Michael Lyles, Raymond J. Lee et Joy Woods en tant qu’ensemble.

Fans de la nouveauté Ratatouille musical ont déjà pris Twitter pour montrer leur enthousiasme.

Un utilisateur a même dit qu’il était bon d’acheter enfin un billet pour un spectacle, même s’il sera virtuel.

Puisque l’idée est née de TikTok, de nombreux utilisateurs de l’application sont ravis de la comédie musicale.

« Je n’ai pas parlé de ça autant que j’aurais dû … NEUF JOURS LOIN, LES GENS. VOUS AVEZ FAIT CECI », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit, « JE ATTEND ENCORE MON ENSEMBLE DE RAT # 37 RAPPEL. »

Quand est-ce Ratatouille: la comédie musicale TikTok air?

Ratatouille: Le TikTok MusicaJe serai en streaming vendredi à 19 h HE pendant 72 heures.

Les billets à 5 € sont en vente exclusivement sur TodayTix.com, dont les bénéfices vont au Actors Fund, qui soutient les travailleurs de l’industrie du divertissement.

