Comment regarder l’événement virtuel de cette année

Pour la première fois en plus de 75 ans, il n’y aura pas de défilé de ballons et de foules dans les rues de New York ce jour de Thanksgiving. Le défilé annuel parrainé par Macy’s – qui démarre généralement la saison de Noël – n’est pas annulé. Mais l’événement sera différent en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Voici ce que vous devez savoir sur l’évolution de la parade de Thanksgiving de Macy cette année et à quel moment vous pourrez vous connecter pour voir les festivités.

Le défilé de Thanksgiving de Macy a lieu, mais sans la foule

L’astronaute Snoopy ballon au défilé de Thanksgiving de Macy en 2019 | Banque de photos Ralph Bavaro / NBC / NBCU via Getty Images

Chaque année, des millions de personnes parcourent les rues de Manhattan pour assister au défilé de ballons géants et de fanfares. Mais la pandémie a mis le kibosh sur des événements avec de grandes foules. Les organisateurs du défilé sont donc devenus créatifs.

Au lieu de se dérouler sur le parcours habituel du défilé de 2½ mile, cette année, l’action se déroulera toutes devant le magasin phare de Macy’s Herald Square, selon une FAQ sur le site Web de Macy. La distance sociale, le personnel limité et les horaires d’appels décalés seront en place pour aider à prévenir la propagation du virus. Des masques seront requis pour tous les participants. D’autres changements incluent l’utilisation de musiciens professionnels au lieu des fanfares du lycée et du collège qui se produisent habituellement. Et au lieu des gestionnaires de ballons qui empêchent généralement des personnages comme Snoopy et SpongeBob SquarePants de s’envoler, il y aura des véhicules spéciaux qui maintiendront les gonflables géants en place.

Le défilé de Macy sera toujours diffusé sur NBC le matin de Thanksgiving

Tom Turkey flotte au défilé de Thanksgiving de Macy en 2019 | Ralph Bavaro / NBC

Une chose qui ne sera pas différente à propos du défilé de cette année, c’est quand il sera diffusé. Vous pouvez toujours vous connecter le matin de Thanksgiving pour voir le plaisir sur NBC. L’événement débutera à 9 h HE le jeudi 26 novembre et se poursuivra jusqu’à 12 h HE.

En fait, pour les téléspectateurs à la maison, les choses ne seront peut-être pas si différentes cette année, car la télévision diffuse généralement des performances devant le magasin Herald Square. La plupart de ce que vous voyez à la télévision sera en direct, même si quelques segments seront enregistrés mercredi, selon Asbury Park Press.

Pourquoi ne pas simplement annuler le défilé?

Foules à la parade de Thanksgiving de Macy en 2019 | EuropaNewswire / Gado / Getty Images

Compte tenu des changements nécessaires pour organiser un événement en toute sécurité, certaines personnes pourraient se demander pourquoi les organisateurs n’ont pas simplement annulé le défilé de Thanksgiving de cette année. Mais selon Macy’s, ils pensaient que tenir un défilé cette année était plus important que jamais.

Macy’s croit en la célébration et la joie de marquer des moments marquants avec sa famille et ses amis. Depuis près de 100 ans, le défilé de Thanksgiving de Macy est synonyme du début officiel de la saison des fêtes aux États-Unis. Face aux défis uniques de ces temps sans précédent, nous avons estimé qu’il était important de poursuivre cette tradition américaine chérie qui a été l’acte d’ouverture de la période des fêtes pour des générations de familles.

