Comment regarder les Emmy Awards de cette année – et à quoi s’attendre

Les Emmy Awards 2021 arrivent chez vous fin septembre, mais nous savons qu’il y a beaucoup de questions ! L’événement de l’année dernière était sans précédent, nécessitant un hôte dans un auditorium vide et des gagnants et des nominés dispersés dans tout le pays et dans le monde, grâce à la quarantaine COVID-19 en cours.

Alors, qu’est-ce qui sera différent à propos de la 73e édition des Primetime Emmy Awards de cette année ? Continuer à lire!

Le prix Emmy. ABC via Getty Images

Quand sont les Primetime Emmy Awards ?

La 73e édition des Emmy Awards sera diffusée en direct sur CBS le dimanche 19 septembre à 20 h HE; l’émission est également disponible sur Paramount + pour ceux qui préfèrent le streaming. Les Creative Arts Emmy Awards (qui comportent des catégories intéressantes comme les vedettes invitées) seront diffusés sur FXX le samedi 18 septembre à 20 h HE.

Regina King, acceptant son Emmy Award 2020, depuis un endroit éloigné. ABC via Getty Images

En quoi la cérémonie de cette année sera-t-elle différente de celle de l’année dernière ?

L’année dernière, une grande prudence concernant la transmission du COVD-19, ainsi que les réglementations de la ville concernant les rassemblements de groupe à l’intérieur, ont conduit les organisateurs à séparer les présentateurs des nominés, dont beaucoup ont organisé leurs propres petits rassemblements, qu’ils ont diffusés lors de la cérémonie. Cette année ressemblera aux cérémonies Emmy précédentes, mais seulement un peu : la cérémonie pour 2021 comprendra un petit public en personne composé de nominés et d’invités, se réunissant au Microsoft Theater de Los Angeles.

Jimmy Kimmel, animateur sans public (hors cartons découpés) lors de la cérémonie des Emmy 2020. PA

Qui accueille les Emmys ?

La star de « The Neighborhood » Cedric the Entertainer sera l’hôte de la cérémonie de trois heures. Il a eu beaucoup de pratique, animant les American Music Awards, les Critics Choice Television Awards, les NAACP Image Awards, les Soul Train Awards et les TV Land Awards.

Cedric the Entertainer, hôte des American Music Awards en 2005. Christopher Polk / FilmMagic

Il est le premier individu noir à accueillir les Emmys depuis que les stars de « Saturday Night Live » Michael Che et Colin Jost ont partagé la scène en 2018, et le premier animateur noir solo depuis 1997, lorsque Bryant Gumbel tenait le micro.

Qui est nominé ?

C’est une très longue liste, que vous pouvez consulter ici, mais certaines des grandes courses que nous gardons à l’œil incluent « Ted Lasso » (Apple TV+), qui a remporté 20 nominations lors de sa première saison ; « Lovecraft Country » (HBO) en a reçu 18. « The Crown » (Netflix) a le buzz pour capturer le meilleur drame qui serait la première meilleure série du service de streaming Emmy. Il a reçu 24 nominations, comme l’a fait « The Mandalorian » de Disney+.

Eugene Levy, g., et son fils Daniel Levy de « Schitt’s Creek » acceptant la série comique Emmy en 2020. PA

Les émissions doivent avoir été diffusées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 pour être éligibles cette année. Cela signifie que certaines émissions qui ont remporté de gros succès l’année dernière (comme « Succession », « The Morning Show » et « The Marvelous Mrs. Maisel ») n’étaient pas éligibles pour les prix cette fois-ci en raison de retards de production liés à COVID.

Un changement intéressant : toute personne nominée en tant qu’acteur ou actrice peut demander que son certificat de nomination et sa statuette Emmy (si elle gagne) indiquent « interprète » et non « acteur » ou « actrice ».

Zendaya accepte un Emmy Award 2020. ABC via Getty Images

Et le tapis rouge ?

Pour autant que nous le sachions, il y aura un tapis rouge, mais comme le public ne sera que des nominés et des invités, ne vous attendez pas à une affaire bondée comme dans les années pré-2020. Pourtant, cela peut nous donner plus de chance d’examiner les tenues de ceux qui marchent sur le tapis.

Regardez cet espace pour plus de mises à jour alors que nous les apprenons sur les Primetime Emmy Awards de cette année!