Comment regarder les derniers chapitres de « La casa de papel » en ligne

Comment regarder « La casa de papel » en ligne ? La cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent » ( » Money Heist » en anglais) a été divisé en deux parties de cinq épisodes chacune. Le premier d’entre eux est disponible sur Netflix à partir du vendredi 3 septembre 2021 dans le monde entier.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « La casa de papel » ?

« Nous nous sommes consacrés à réfléchir à la façon de détruire le groupe. Comment mettre les cordes Prof. Comment arriver à des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est cette cinquième saison. La guerre atteint ses sommets les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi l’épisode le plus épique et le plus excitant« , a déclaré le showrunner Álex Pina avant la première.

Selon le synopsis officiel de la cinquième saison de « Le vol d’argent« , »Le groupe est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra Et, pour la première fois, il n’a aucun plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi arrivera beaucoup plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand braquage de l’histoire est proche et ce qui a commencé comme un braquage va maintenant se transformer en guerre”.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première partie de « La casa de papel » 5

C’est l’équipe qui affrontera les protagonistes de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA PREMIÈRE PARTIE DE LA SAISON 5 DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Les cinq premiers épisodes de la cinquième saison de « Le vol d’argent« Créé le vendredi 3 septembre à Netflix. Par conséquent, il est nécessaire d’être abonné à la populaire plate-forme de streaming pour profiter de la première partie du dernier volet de la série espagnole.

HORAIRE DE « LA CASA DE PAPEL » – SAISON 5 PARTIE 1

Pérou : 02h00

Mexique : 2 h 00

Colombie : 2 h 00

Equateur : 02h00

Chili : 3h00

Argentine : 4h00

Paraguay : 3 h 00

Vénézuela : 3h00

Bolivie : 3h00

Brésil : 4h00

Uruguay : 4h00

Panama : 2 h 00

États-Unis : 2 h 00. (heure centrale)

PLUS D’INFORMATIONS: Ce qu’il faut retenir avant de regarder « La casa de papel 5 Part 1 »

CE QU’IL FAUT RETENIR AVANT DE VOIR LA SAISON 5 DE « LA CASA DE PAPEL »

1. LA MORT DE NAIROBI

Après s’être échappé grâce aux conseils de Palerme, Gandía est devenu le pire cauchemar de Banda. En plus d’avoir kidnappé Tokyo, il a capturé Nairobi et l’a utilisé pour échapper à une situation désespérée.

Bien qu’il soit parvenu à un accord avec les braqueurs pour ne pas nuire à Nairobi, le chef de la sécurité du gouverneur de la Banque d’Espagne lui a tiré une balle dans la tête et a tenté de s’échapper. Bien que les protagonistes aient réussi à le blesser gravement avec une grenade, ils n’ont rien pu faire pour son partenaire.

2. LE SAUVETAGE DE LISBONNE

Lorsque les voleurs ont réussi à réduire Gandía, ils l’ont forcé à contacter Tamayo pour lui dire qu’il avait assassiné Nairobi et Tokyo et qu’il avait besoin d’aide pour s’échapper. Immédiatement, Tamayo a commandé un hélicoptère pour atteindre le toit de l’institution financière, dont le professeur a profité en transférant à Lisbonne.

Après avoir été libérée par quelques mineurs venus creuser sur le parking et se faire passer pour des juges et des avocats, Raquel apparaît dans un hélicoptère piloté par Marseille et prétendant faire partie de l’équipe de secours de la police pénètre dans la banque en difficulté. .

Lisbonne a réussi à entrer dans la Banque d’Espagne (Photo : La casa de papel / Netflix)

3. ALICIA CAPTURE LE PROFESSEUR

Après les attaques que le professeur a menées pour discréditer la police, l’inspecteur Sierra a été contraint d’assumer tout le blâme, mais elle a préféré les trahir, s’échapper et commencer sa propre recherche pour attraper le chef du gang.

Au terme de cet opus de la série Netflix, il réussit. La scène finale montre Alicia Sierra pointant une arme sur le professeur alors qu’il profitait du succès de l’opération Paris. Pourra-t-il se libérer ? Avez-vous un plan d’urgence?

4. MANILLE A REJOINT LE GROUPE

Manille / Juanito, la filleule de Moscou (Paco Tous), a été infiltrée parmi les otages pour arrêter toute émeute et son moment d’agir est venu quand Arturito a essayé d’être le héros et a arraché l’arme à un autre nouveau membre de l’équipe.

En plus d’avoir tiré sur Arturo dans la jambe, Manille l’a accusé d’avoir abusé de la secrétaire du gouverneur de la banque et de lui avoir offert les mêmes pilules. Que va-t-il lui arriver?