Comment regarder les aurores boréales dans l’extrême nord des États-Unis ce soir

Une petite partie nord des États-Unis pourrait avoir un rare aperçu des aurores boréales jeudi soir (10 décembre).

Une tempête géomagnétique peut faire plonger les lumières, ou aurores boréales, plus au sud que d’habitude, selon Veille météorologique spatiale . Plus tôt cette semaine, on espérait que les aurores boréales plongeraient bien aux États-Unis, avec des aurores visibles aussi loin au sud que la Nouvelle-Angleterre et Chicago, mais maintenant, il semble que les meilleures vues seront au Canada et peut-être autour des États-Unis et du Canada. frontière.

Les aurores boréales (et leurs cousins ​​dans l’hémisphère sud, les aurores australes) sont causées par le vent solaire, un flux de particules chargées qui émane du soleil et interagit avec E la haute atmosphère d’arth .Ces particules chargées excitent oxygène et azote molécules dans l’atmosphère. Lorsque les molécules reviennent à leur état normal, elles émettent des particules de lumière appelées photons. Ces photons créent les couleurs fantomatiques et dansantes qui composent l’aurore.

En règle générale, les lumières n’apparaissent qu’à proximité des pôles. Mais lorsque les perturbations géomagnétiques de l’atmosphère sont particulièrement fortes, elles peuvent apparaître à des latitudes plus basses. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) maintient une prévision de 30 à 90 minutes de l’aurore , fournissant les prévisions les plus récentes sur les personnes susceptibles de voir le phénomène.

La modélisation avait suggéré une vue possible des aurores boréales à travers l’Amérique du Nord mercredi (9 décembre), mais le vent solaire s’est rapidement éteint, conduisant à des vues limitées, selon Veille météorologique spatiale . Le soleil a libéré une explosion d’énergie, appelée éjection de masse coronale, mais le gros des particules libérées zippé par la Terre au lieu de frapper directement l’atmosphère. Cela a conduit à une révision à la baisse des prévisions.

Les tempêtes solaires ne provoquent pas seulement les aurores boréales. Ils peuvent également interférer avec les communications par satellite. L’activité du soleil fluctue selon des cycles prévisibles de 11 ans; le cycle solaire 25 a commencé en janvier 2020, 45Secondes.fr précédemment rapporté . On s’attend à une période de 11 ans relativement calme, avec un pic d’activité des taches solaires prévu à l’été 2025.

