Comment regarder l’émission KSI ce week-end

Logan Paul rencontre KSI dans sa toute nouvelle émission ce week-end et les fans du monde entier veulent savoir comment la regarder. Mais aussi – pourquoi la programmation est-elle si brillamment aléatoire ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le KSI Show, de ce à quoi vous attendre et comment le diffuser.

Si vous ne le connaissez pas, l’émission KSI est une nouvelle émission du rappeur, chanteur, auteur-compositeur et YouTuber KSI – alias – JJ Olatunji.

Le spectacle présentera « un récit de l’histoire de KSI, passé, présent et futur » ainsi que les toutes premières interprétations des morceaux de son nouvel album, Partout.

Aux côtés du boxeur et star de YouTube Logan Paul, les célébrités et musiciens suivants ont été confirmés pour le KSI Show :

L’émission est en préparation depuis 11 mois avec un budget de 2 millions de livres sterling et une équipe de plus de 250 personnes qui la préparent.

L’équipe comprend des personnes qui ont travaillé sur Les BRITANNIQUES, Grammy et le super Bowl.

« Je me suis assuré de réunir la meilleure équipe possible pour créer une expérience unique », a déclaré KSI.

L’événement principal commence à 20 heures (BST) et vous devrez vous rendre à Maison de l’instant pour le diffuser.

Les billets coûtent 15 € ou vous pouvez obtenir un billet et un t-shirt de marque pour 40 €. Les deux doivent être achetés via Maison de l’instant.

J’ai bien peur que non. KSI ne mettra pas l’émission sur YouTube ou ailleurs par la suite pour la regarder gratuitement.

La seule façon de le regarder gratuitement ou à un prix réduit est de le regarder avec un ami et de partager le coût d’un billet, car l’achat d’un billet vous donne un lien avec l’accès à l’émission sur un seul appareil, de sorte que vous puissiez rassemblez-vous autour de l’ordinateur portable d’un compagnon (à condition de respecter les directives COVID-19 bien sûr).

Non. KSI a déclaré qu’il s’agissait d’un événement en direct et qu’il n’y aurait aucune option pour le rembobiner ou le rattraper plus tard. Si vous voulez le regarder, vous devrez le regarder en direct.