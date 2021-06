Comment regarder l’éclipse solaire du «cercle de feu» en ligne le 10 juin

Si vous ne pouvez pas assister à la prochaine éclipse solaire en personne, il existe plusieurs endroits où vous pouvez regarder l’événement en direct.

L’éclipse solaire annulaire du « cercle de feu » de 2021, jeudi 10 juin, sera partiellement visible depuis les États-Unis, le nord du Canada, l’Europe, l’Asie du Nord, la Russie et le Groenland, selon l’heure et la date. 45secondes.fr a un guide détaillé sur la façon de voir l’éclipse en toute sécurité aux États-Unis – assurez-vous de ne jamais regarder le soleil sans l’équipement approprié, qui est répertorié dans l’article 45secondes.fr.

Si vous ne pouvez pas voir l’éclipse en raison de la géographie, des conditions nuageuses ou des restrictions de quarantaine, plusieurs flux en ligne vous couvrent.

Éclipse « Cein de feu » 2021 : Quand, où et comment voir l’éclipse solaire annulaire du 10 juin

Les meilleures offres du jour sur les lunettes eclipse :

Le projet de télescope virtuel, basé près de Rome, accueillera une autre diffusion en direct avec une participation internationale d’observateurs au Canada basés en Ontario (Toronto, Thunder Bay et Ottawa), en Colombie-Britannique (Victoria) et au Nouveau-Brunswick (Saint John). L’événement commence à 04h00 HAE (09h00 GMT), et vous pouvez le regarder en direct sur YouTube ou via le site Web de The Virtual Telescope Project.

L’heure et la date diffuseront en direct l’éclipse sur YouTube à 5 h HAE (1000 GMT) et possède également une page Web présentant plusieurs partenaires de diffusion en continu qui apporteront leur aide aux États-Unis et au Canada.

Au Royaume-Uni, les Royal Museums Greenwich (près de Londres) accueillent une diffusion en direct de l’Observatoire royal, qui est l’emplacement traditionnellement situé du méridien principal. La diffusion en direct commence à 05h05 HAE (10h05 GMT) sur Facebook et YouTube.

« Notre équipe d’experts en astronomie vous aidera à expliquer la science des éclipses solaires et à répondre à toutes vos questions spatiales », a déclaré l’observatoire dans un communiqué. « Vous verrez exactement la même vue que nos astronomes, avec un télescope en direct du Soleil depuis notre télescope astrographique Annie Maunder à la pointe de la technologie. »

La prochaine éclipse solaire – qui est totale en Antarctique et partielle en Afrique du Sud et dans l’Atlantique sud – aura lieu le 4 décembre, selon la NASA. Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune se déplace entre la Terre et le soleil, mais en raison de la petite taille de notre lune par rapport à notre voisin solaire, la capture d’une éclipse totale est un événement relativement rare.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.