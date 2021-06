Comment regarder l’éclipse solaire de l’anneau de feu en direct ou en ligne

La lune masquera une partie du soleil lors de l’éclipse solaire de « l’anneau de feu » jeudi (10 juin) matin. Mais, personne ne devrait simplement regarder vers le haut un éclipse solaire (à moins que le soleil ne soit complètement couvert par le lune pendant la totalité, ce qui n’arrive PAS cette fois). Alors, qu’est-ce qu’un skygazer à faire?

Selon l’endroit où vous vous trouvez, vous pourrez voir l’éclipse solaire en personne – si la météo et l’équipement le permettent – ​​ou en ligne avec des flux en direct.

Pour les téléspectateurs chanceux, le soleil apparaîtra un peu plus faible que d’habitude. Mais, si vous avez un équipement d’observation des éclipses sûr, comme des lunettes d’éclipse solaire ou une visionneuse d’éclipse solaire (voici un guide photo étape par étape sur la façon d’en fabriquer un à partir d’une boîte), vous pourrez voir la lune écraser partiellement le soleil lors de la première éclipse solaire de 2021.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune passe entre Terre et le soleil. Dans les endroits qui tombent directement le long de la trajectoire de l’éclipse, dans ce cas certaines parties du Canada, du Groenland et du nord de la Russie, les observateurs du ciel verront une éclipse annulaire – lorsque la lune bloque tout le soleil à l’exception de ses bords extérieurs enflammés, ce qui lui vaut le nom de feu. »

Dans d’autres endroits, y compris dans certaines parties de l’est américain et du nord de l’Alaska, une grande partie du Canada et des parties des Caraïbes, d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, les téléspectateurs équipés d’un équipement d’observation des éclipses verront un croissant de soleil, La NASA a rapporté . C’est ce qu’on appelle une éclipse solaire partielle, et il semblera que la lune ait pris une bouchée circulaire du soleil.

L’éclipse commence à 4 h 12 HAE (08 h 12 UTC), atteint son maximum à 6 h 41 HAE (10 h 41 UTC) et se termine à 9 h 11 HAE (13 h 11 UTC), selon timeanddate.com . Pour la majorité de l’Est américain, l’éclipse solaire sera visible au lever du soleil, par exemple à 5h24 HAE (09h24 UTC) le 10 juin à New York. Reportez-vous aux images ci-dessous pour vérifier le timing de votre emplacement.

Image 1 sur 7 Différentes régions de l’Est américain verront des quantités variables d’éclipse partielle. (Crédit image : Michael Zeiler/Great American Eclipse) Image 2 sur 7 Moment de l’éclipse dans le nord-est américain. (Crédit image : Michael Zeiler/Great American Eclipse) Image 3 sur 7 Cette carte montre le pourcentage de soleil qui sera visible pendant l’éclipse. (Crédit image : Michael Zeiler/Great American Eclipse) Image 4 sur 7 Le moment de l’éclipse solaire du 10 juin 2021. (Crédit image : Michael Zeiler/Great American Eclipse) Image 5 sur 7 Calendrier de l’éclipse solaire du 10 juin 2021 sur l’Europe et l’Afrique du Nord. (Crédit image : Michael Zeiler/Great American Eclipse) Image 7 sur 7 Carte du Royaume-Uni pendant l’éclipse solaire du 10 juin 2021 (Crédit image : Robin Sagell/SPA)

Comment regarder en personne

Si vous regardez l’éclipse en personne, n’oubliez pas que les lunettes de soleil ordinaires ne protégeront pas vos yeux du soleil. Regarder directement le soleil peut conduire à une condition connue sous le nom de rétinopathie solaire , dans laquelle la lumière du soleil brûle la rétine sensible à la lumière dans le œil , endommageant de façon permanente la vision.

Au lieu de cela, les observateurs du ciel peuvent utiliser des lunettes à éclipse solaire, qui « bloquent 100% des rayons ultraviolets et infrarouges nocifs du soleil et 99,99% de la lumière visible intense », a déclaré Paulo Aur, directeur financier et directeur de l’exploitation chez American Paper Optics, qui fabrique des panneaux solaires. lunettes éclipse. « Ils protègent vos yeux pour une vision intermittente du soleil pendant une éclipse solaire. »

Cependant, il existe quelques contrefaçons sur le marché, les gens doivent donc s’assurer que toutes les lunettes qu’ils envisagent d’utiliser sont testées et certifiées ISO 12312-2, ce qui signifie qu’elles répondent aux normes de sécurité oculaire lorsqu’elles regardent le soleil se coucher par l’Organisation internationale. pour la normalisation, a noté Aur.

Une fille porte des lunettes à éclipse solaire pour protéger ses yeux tout en regardant directement le soleil. (Crédit image : American Paper Optics)

Si vous avez encore des lunettes du 2017 Grande éclipse solaire américaine , il est temps de les jeter à la poubelle, a ajouté Aur.

« Comme dicté par ISO 12312-2, nous sommes tenus de mettre une période d’obsolescence sur nos lunettes », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr. « La nôtre a trois ans, donc les lunettes de 2017 sont maintenant obsolètes. » C’est parce que, en partie, ces verres sont faits de papier et d’adhésif, donc « il peut y avoir un certain délaminage dû à l’humidité, si les verres ont été mouillés, ont été stockés dans une chaleur excessive, etc… Les verres peuvent également avoir des rayures ou des trous d’épingle. qui ne sont pas visibles à l’œil humain, ce qui peut causer des lésions oculaires », a déclaré Aur.

Les observateurs du ciel peuvent également fabriquer une visionneuse d’éclipse solaire à partir d’une boîte ou construire une maison projecteur solaire avec jumelles et carton . Même en regardant les ombres que le soleil éclipsé projette à travers les trous d’une passoire à spaghetti ou d’une passoire révélera l’éclipse solaire.

Visualisation en ligne

Si votre emplacement a du mauvais temps ou s’il ne tombe pas le long des chemins d’éclipse annulaire ou partielle, il existe de nombreuses options de visualisation en ligne.

À partir de 5 h HAE (09 h UTC), le Projet de télescope virtuel , basé à Rome, montrera l’éclipse solaire. Parce que l’anneau de feu ne sera pas visible depuis Rome, le projet de télescope virtuel s’associe à des observateurs du ciel au Canada, où l’éclipse sera annulaire, a écrit sur le site Gianluca Masi, astrophysicien et directeur du projet de télescope virtuel.

Une autre diffusion en direct de l’éclipse solaire sera diffusée sur timeanddate.com, à 5 h 00 HAE (09 h 00 UTC).

Une autre option est NASA Live, qui montrera l’éclipse partielle à partir de 5 h 00 HAE (09 h 00 UTC).

Enfin, le Royal Observatory Greenwich au Royaume-Uni diffuse l’éclipse solaire à partir de 5h05 HAE (10h05 UTC).

Note de l’éditeur: N’oubliez pas de ne JAMAIS regarder directement le soleil pendant la majeure partie d’une éclipse, ou à tout autre moment, sans une protection appropriée. Vous devez porter des viseurs d’éclipse solaire ; les lunettes de soleil ne feront pas l’affaire. Voici un guide visuel étape par étape (et une vidéo) pour savoir comment créer vos propres visionneuses.

