Le NFL Super Bowl est devenu un événement mondial qui, lors de sa dernière édition, n’avait rien de moins que 102 millions de téléspectateurs au niveau mondial. Lors des dernières émissions, il y a eu un moment d’audience plus large et ce n’était pas précisément à cause du jeu: le spectacle de la mi-temps est le plus regardé par le public chaque année. Ce dimanche, il y aura un nouveau spectacle dans l’intervalle de Chefs vs. Boucaniers. Notez quand et comment le voir pour ne manquer aucun détail!

L’événement aura lieu dans el Raymond James de Tampa et cela signifiera la version VI du grand jeu qui paralyse la planète sportive. Cette année, les stands seront remplis de fans spécialement choisis: Il y aura 7500 toilettes vaccinées qui entreront gratuitement en reconnaissance de la lutte acharnée contre le coronavirus.

Pour les participants, il y aura un pré-spectacle qui promet d’être passionnant. Miley Cyrus agira dans le premier Hayon TikTok, une mise en scène sponsorisée par le réseau social. En outre, SA va chanter « L’Amérique la Belle » quelques minutes avant le chanteur de R&B Jazmine Sullivan et le musicien country Eric Church chantez l’hymne national en duo.

Que se passe-t-il au spectacle de mi-temps du Super Bowl LV?

Le weekend sera en charge de diriger le spectacle principal à la mi-temps du match. Au total, cela durera 13 minutes et vous pouvez compter sur la participation des Espagnols Rosalia en tant qu’invité. « Nous nous sommes vraiment attachés à attirer l’attention des fans à la maison et à faire des performances une expérience cinématographique. », a exprimé le chanteur sur Billboard.

Quand et comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV?

Le Super Bowl LV sera ce Dimanche 7 février 2021 à partir de 18h30 HE, 17h30 Centre et 15h30 Pacifique. Le jeu et le spectacle de la mi-temps comporteront un couverture ESPN complète pour toute l’Amérique latine.

Quand et comment voir le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV au Mexique?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN, TV Azteca, Televisa Deportes et Fox Sports à partir de 16h00 au Mexique.

Quand et comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV en Argentine?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 19h00 en Argentine.

Quand et comment voir le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV en Colombie?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 17h00 en Colombie.

Quand et comment voir le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV au Chili?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 19h00 au Chili.

Quand et comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV en Uruguay?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 19h00 en Uruguay.

Quand et comment regarder la mi-temps du Super Bowl LV au Paraguay?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 19h00 au Paraguay.

Quand et comment voir le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV au Pérou?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 17h00 au Pérou.

Quand et comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV en Equateur?

Le Super Bowl LV peut être vu sur ESPN à partir de 17h00 au Pérou.