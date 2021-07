Comment regarder le redémarrage de Gossip Girl au Royaume-Uni en ligne

Voici où vous pouvez regarder le redémarrage de Gossip Girl au Royaume-Uni et en Australie.

Une fille bavarde est presque là et nous sommes prêts à rencontrer un nouveau lot d’Upper Eastsiders pour encore plus de tricherie, de coups de poignard dans le dos et de triangles amoureux.

Comme l’original, diffusé pendant six saisons de 2007 à 2012, la série suivra un groupe d’adolescents dans une prestigieuse école privée new-yorkaise sous l’œil vigilant de Gossip Girl. Il se déroule dans le même univers que l’original mais avec de tout nouveaux personnages (il est également possible que nous voyions certains personnages originaux revenir dans la saison 2.)

Le redémarrage arrive sur HBO Max aux États-Unis le 8 juillet, mais qu’en est-il si vous vivez au Royaume-Uni ? Eh bien, voici comment regarder le Une fille bavarde redémarrer au Royaume-Uni.

Où regarder le redémarrage de Gossip Girl au Royaume-Uni. Photo : Alamy, HBO

Comment regarder le redémarrage de Gossip Girl au Royaume-Uni

Bonnes nouvelles! Les téléspectateurs britanniques pourront profiter des dernières Une fille bavarde série sur BBC One. Mais la mauvaise nouvelle est que la BBC n’a pas révélé la date exacte, à part qu’elle arrivera « plus tard cette année ».

La BBC a également annoncé qu’elle avait récupéré les 121 épisodes de l’original Une fille bavarde série, qui débarquera également sur BBC iPlayer plus tard cette année.

Comment regarder le redémarrage de Gossip Girl en Australie

Une fille bavarde arrive en Australie – et même plus tôt qu’au Royaume-Uni. Les téléspectateurs vivant aux Pays-Bas peuvent regarder la série sur la plate-forme de streaming australienne BINGE à partir du 8 juillet. Les épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine le jeudi.

BINGE offre également aux nouveaux clients un essai gratuit de 14 jours et après cela, c’est 10 € par mois pour un abonnement de base, 14 € pour la norme et 18 € pour la prime.

