Comment regarder le premier vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity en ligne

Le premier hélicoptère devrait tenter le tout premier vol sur Mars dimanche 11 avril, la NASA dévoilant les résultats un jour plus tard, et vous pouvez tout suivre en ligne.

La couverture des vols de l’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA commence aujourd’hui (9 avril) par une conférence de presse avant le vol à 13 h HAE (17 h 00 GMT). Vous pouvez le regarder en direct sur 45secondes.fr et sur cette page, gracieuseté de NASA TV, ou directement depuis NASA Television, l’application pour smartphone de la NASA, le site Web de l’agence et plusieurs plateformes de médias sociaux (telles que les chaînes YouTube et Facebook du Jet Propulsion Laboratory. )

Alors qu’Ingenuity, qui a roulé sur Mars sur le ventre du rover Perseverance, devrait prendre son envol dimanche, les données de ce vol n’arriveront sur Terre que tôt lundi (12 avril). C’est à ce moment-là que la prochaine webémission de la NASA arrive. Lundi, à 3 h 30 HAE (7 h 30 GMT), la NASA diffusera en direct l’arrivée des données de vol. Vous pouvez également regarder cela sur 45secondes.fr ou directement à partir de NASA TV.

Vidéo: Regardez l’ingéniosité de l’hélicoptère Mars de la NASA tester ses pales!

L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA est vue à la surface de la planète rouge par le rover de persévérance le 5 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

« La date de vol peut changer à mesure que les ingénieurs travaillent sur les déploiements, les vérifications avant le vol et le positionnement des véhicules de Persévérance et d’Ingéniosité », a déclaré la NASA dans un communiqué, notant que le calendrier sera mis à jour sur la page Web de l’hélicoptère si nécessaire.

« Si l’hélicoptère vole… comme prévu, le livestream montrera l’équipe d’hélicoptères analysant les premières données de vol d’essai dans le Space Flight Operations Facility du JPL », a ajouté l’agence. Mars est à quelques minutes de vitesse de la lumière de la Terre et donc, Ingenuity prendra son envol de manière autonome et nous ne connaîtrons son statut qu’après coup.

Les contrôleurs du JPL sont au milieu d’un début intense de trois mois pour l’ambitieuse mission Persévérance, travaillant sur « l’heure de Mars » pour coordonner leurs horloges internes avec le « sol » de 24 heures et 37 minutes de chaque jour martien.

Ils sont dans ce mode depuis le 18 février, lorsque Perseverance est descendu sur Mars dans une quête à long terme pour trouver des signes d’habitabilité ancienne et pour mettre en cache des échantillons prometteurs pour une future mission de retour d’échantillons prévue. Ingenuity est une partie test de la mission et compte jusqu’à 31 jours (30 sols) de vols prévus pour tester l’idée de soutenir les missions au sol en prenant des images et en collectant des données depuis les airs.

Il y aura également plusieurs briefings médias diffusés en direct associés au vol; les membres du public peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #MarsHelicopter.

Le briefing avant le vol d’aujourd’hui à 13 h HAE (18 h 00 GMT) indiquera à quoi s’attendre. Les participants au briefing devraient inclure:

MiMi Aung, chef de projet Ingenuity, JPL

Tim Canham, chef des opérations d’ingéniosité, JPL

Amelia Quon, ingénieure de test en chambre Ingenuity, JPL

Elsa Jensen, responsable des opérations de liaison montante Mastcam-Z, Malin Space Science Systems

JPL prévoit de faire un briefing après le vol à 11 h HAE (17 h 00 GMT) le lundi 12 avril, en fonction de la façon dont la journée se déroule. Le moment exact peut changer, alors regardez les canaux de médias sociaux pour les mises à jour.

En outre, la NASA prévoit trois discussions informelles appelées «Prendre son envol: comment les filles peuvent devenir des ingénieurs» pour «se concentrer sur l’aide aux filles pour tracer la voie de l’ingénierie et fournir des invitations à des événements spéciaux pour les filles et les femmes intéressées par le domaine», l’agence déclaré.

Jusqu’à présent, les pourparlers sont prévus à 16 h HAE (21 h 00 GMT) sur trois jours: le 15 avril; 22 avril et 29 avril. Mais l’agence a déclaré que les dates et heures exactes pourraient être ajustées après le premier vol d’Ingenuity.

