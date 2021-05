Comment regarder la Super Flower Blood Moon Eclipse en ligne

Envie de voir le Super Flower Blood Lune Eclipse, mais vous n’avez pas de point de vue idéal? Peut-être avez-vous affaire à un temps nuageux, ou peut-être êtes-vous situé dans un endroit qui ne tombe pas le long du chemin de l’éclipse lunaire.

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours capturer l’éclipse lunaire totale en ligne. Voici quelques endroits à travers le monde qui le diffusent en direct pour votre plus grand plaisir. De cette façon, vous pouvez même voir la totalité, lorsque la lune est complètement couverte par l’ombre sombre de la Terre et devient un rouge rouillé .

L’éclipse lunaire entière – du point où l’ombre de la Terre rampe sur la lune jusqu’au moment où elle s’en va – dure environ cinq heures, de 4 h 47 à 9 h 49 HAE mercredi (26 mai). Pendant ce temps-là, comme le soleil, Terre et la lune sont parfaitement alignées, vous pouvez basculer entre les diffusions Web, en comparant à quoi ressemble l’éclipse de l’Australie-Occidentale à Los Angeles et de Flagstaff, en Arizona, à la Nouvelle-Zélande.

À moins que les nuages ​​ne figurent dans les prévisions locales, vous devriez au moins pouvoir attraper la supermoon Flower, où que vous soyez dans le monde. Le 26 mai, la lune sera à son maximum à 7h14 HAE (11h14 UTC), mais elle apparaîtra pleine pendant quelques jours avant et après cela. La Lune des Fleurs porte le nom de toutes les fleurs sauvages qui fleurissent actuellement dans l’hémisphère Nord, tandis que la supermoon fait référence au fait que ce sera la pleine lune la plus proche de la Terre en 2021. Les supermoons semblent jusqu’à 14% plus grandes et jusqu’à 30% plus lumineuses que la pleine lune moyenne, La NASA a rapporté .

Si vous êtes sur le chemin de l’éclipse (les meilleurs endroits pour voir toute l’éclipse, y compris la totalité, sont l’Australie, certaines parties de l’ouest des États-Unis, l’ouest de l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est, selon timeanddate.com ), rappelez-vous qu’il y a trois phases principales pendant l’éclipse lunaire. Premièrement, la lune entrera dans l’ombre lumineuse de la Terre, connue sous le nom de pénombre. Cependant, cette phase est difficile à voir à l’œil nu, même avec un télescope , car les rayons du soleil atteindront toujours la lune.

Deuxièmement, l’ombre sombre de la Terre, connue sous le nom d’ombre, commencera à tomber sur la lune. Cette phase sera visible pour les observateurs du ciel le long du trajet de l’éclipse, et la lune peut apparaître comme si elle portait une morsure circulaire géante. Enfin, la lune sera complètement recouverte par l’ombre, à quel point elle deviendra rouge rouille. Cela se produit parce que certains des rayons du soleil se courbent autour de la Terre et atteignent la lune. Ces rayons sont filtrés à travers l’atmosphère terrestre, qui, tout comme au lever et au coucher du soleil, laisse passer les longues longueurs d’onde rouges pour frapper la lune.

Calendrier de l’éclipse lunaire totale le 26 mai Stade Eclipse Heure: EDT Heure: UTC Éclipse pénombre 4 h 47 à 9 h 49 8 h 47 à 13 h 49 Éclipse partielle 5 h 44 à 8 h 52 9h44 – 12h52 Éclipse complète 7 h 11 à 7 h 25 11 h 11 à 11 h 25 Éclipse maximale 7h18 11:18

Observatoire Griffith

Syntonisez le direct de l’observatoire Griffith de Los Angeles. La diffusion en ligne dure de 1 h 45 à 6 h PDT (4 h 45 à 10 h HAE) le mercredi. Vous pouvez en savoir plus sur la diffusion sur leur page d’accueil . Il convient de noter que la vue de Griffith sera probablement stellaire, mais les émissions du milieu du Pacifique et de certaines parties de l’Australie sont mieux placées pour capturer l’éclipse visible complète, selon les cartes de l’éclipse de la NASA.

Observatoire Lowell

L’Observatoire Lowell diffusera l’éclipse lunaire totale de Flagstaff, en Arizona. Ce livestream dure de 2 h 30 à 4 h 25 (heure du Pacifique) (4 h 30 à 6 h 25 HAE) le mercredi. « Les éducateurs Lowell vous montreront des vues en direct de l’éclipse grâce à notre télescope Planewave de 14 » et à nos télescopes Vixen portables à grande vue « , dit dans un communiqué . « Les éducateurs discuteront également de la science des éclipses, des meilleures façons de les voir, de l’histoire de Lowell avec la lune et bien plus encore. »

Agence spatiale européenne

L’éclipse lunaire totale du 21 janvier 2019. (Crédit d’image: ESA / CESAR; M. Pérez Ayúcar; M. Castillo; M. Breitfellner)

Le flux en direct de l’Agence spatiale européenne (ESA) de l’éclipse lunaire totale se déroulera de 5h30 à 7h30 HAE (9h30 – 11h30 UTC), se terminant juste après la fin de la totalité. Certes, l’Europe n’est pas sur le chemin de l’éclipse lunaire, donc l’ESA emmène les téléspectateurs vers le bas. Un livestream sera diffusé par l’Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), tandis qu’un autre sera filmé depuis les installations de l’ESA à New Norcia, en Australie occidentale.

Connectez-vous aussi pour « Déjeuner avec la lune , « un programme de l’ESA avec une poignée de scientifiques qui parleront de l’éclipse lunaire. Vous pouvez regarder les diffusions en direct ici .

Projet de télescope virtuel

L’Italie ne verra pas non plus l’éclipse lunaire, mais elle verra la supermoon Flower. L’astrophysicien Gianluca Masi, qui a fondé le Projet de télescope virtuel , diffusera la supermoon se levant au-dessus de Rome à partir de 15h00 HAE (19h00 UTC). . Plus tôt mercredi, il diffusera des vues en direct de l’éclipse lunaire du monde entier, y compris en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord et du Sud, à partir de 6 h HAE (10 h UTC).

Vous pouvez en savoir plus sur les diffusions en direct virtuelles de l’éclipse lunaire totale sur 45secondes.fr, un site sœur de 45Secondes.fr.

