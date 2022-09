Comment regarder la saison 5 de « The Handmaid’s Tale »

Plus d’un an après la fin du précédent volet de « The Handmaid’s Tale » (« El Cuento de la Criada » en espagnol), il arrive enfin la cinquième saison de la série série télévisée dystopique créée par Bruce Miller et basée sur le roman du même nom de 1985 de Margaret Atwood.

Après la fin sanglante du quatrième opus, dans les nouveaux épisodes, June fait face aux conséquences du meurtre du commandant Waterford (Joseph Fiennes)alors qu’il s’efforce de redéfinir son identité et son objectif.

Elizabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, OT Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel et Sam Jaeger reviennent pour la nouvelle saison de « Le conte de la servante”.

June Osborne devra faire face aux conséquences de sa rébellion dans la saison 5 de « The Handmaid’s Tale » (Photo : Hulu)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 5 DE « THE HANDMAID’S TALE » ?

Les deux premiers épisodes de la cinquième saison de « Le conte de la servante» sera présenté en première ce mercredi 14 septembre à 00h. (Heure de l’Est) via Hulu aux États-Unis.

Au Canada, il sortira également le 14 septembre 2022 à 21 h. (Heure de l’Est) sur la chaîne CTV Drama.

Épisode 1: ‘Matin’ – 14 septembre

Épisode 2 : ‘Ballet’ – 14 septembre

Épisode 3 – 21 septembre

Épisode 4 – 28 septembre

Épisode 5 – 5 octobre

Épisode 6 – 12 octobre

Épisode 7 – 19 octobre

Épisode 8 – 26 octobre

Épisode 9 – 2 novembre

Épisode 10 – 9 novembre

QUAND LA SAISON 5 DE « THE HANDMAID’S TALE » SERA-T-ELLE PREMIÈRE EN ESPAGNE ?

La saison 5 de « The Handmaid’s Tale » sera présentée en première en Espagne le jeudi 15 septembre via HBO Max. Pour regarder le premier et les neuf autres épisodes, qui sortiront chaque semaine, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.

QUAND « THE HANDMAID’S TALE 5 » SERA-T-IL EN PREMIÈRE EN AMÉRIQUE LATINE ?

Paramount Plus a annoncé que le premier épisode de la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale » sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du dimanche 18 septembre 2022. Le reste des chapitres sera publié tous les dimanches.

« En plus de retrouver la cinquième saison, les millions de fans peuvent retrouver toutes les saisons disponibles sur la plateforme« , il ajouta Paramount+.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « THE HANDMAID’S TALE »