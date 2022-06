Comment regarder la saison 3 de «The Umbrella Academy» sur Netflix: date et heure de la première

Découvrez la date, l’heure et ce que vous devez savoir sur la première de la troisième saison de « The Umbrella Academy » sur Netflix.

Découvrez également pourquoi Ben fait désormais partie de la Sparrow Academy.

Aussi, savez-vous pourquoi Five n’a pas de vrai nom comme ses frères de « The Umbrella Academy » ?

Quand sera-t-il présenté en première ?L’Académie des Parapluies » 3 ? La plateforme populaire Netflix lancera la troisième saison de la production dans les prochains jours. Ce nouvel épisode a un excellent casting, dirigé par l’acteur Elliot Page, une intrigue intéressante et apportera de nouvelles révélations dans la vie des puissants frères fictifs. Cette fois, avec l’ajout de la membres de l’Académie Sparrow.

En ce sens, il est nécessaire que tous les fans de la production sachent comment ils peuvent voir la première du programme. Ceci, pour qu’ils soient les premiers à le suivre et, bien sûr, pour que certains ‘spoilers’ sur les réseaux sociaux puissent être évités.

puis rencontrez quelle est l’heure et la date de sortie des nouveaux chapitres de la troisième saison de la série de Netflix »L’Académie des Parapluies”.

QU’EST-CE QUE « THE UMBRELLA ACADEMY », SAISON 3?

La troisième saison de « L’Académie des Parapluies» se déroule dans le présent, après que nos protagonistes aient stoppé la fin du monde en 1963. Dans cette édition, nous rencontrerons les membres de la Académie des moineauxles jeunes qui Monsieur Réginald a pris dans cette autre dimension. On découvrira également que Ben est vivant, bien qu’il n’ait plus rien à voir avec le garçon tendre et doux que l’on a rencontré lors des premiers volets de la production.

Selon l’annonce officielle de Netflix, Ben sera le trait d’union entre deux époques et tout indique qu’une autre apocalypse surviendra très prochainement. Ainsi, nous verrons à nouveau les frères Hargreeves tenter de l’empêcher. trouveront-ils le parapluie un moyen de retourner à leur vie pré-apocalyptique ou ce nouveau monde sera-t-il plus qu’un simple glissement dans le temps ?

Des acteurs tels qu’Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min reviendront, donnant vie aux personnages emblématiques qu’ils incarnaient déjà lors des deux saisons précédentes de la série télévisée.

QUEL JOUR FAIT LA PREMIÈRE DE « THE UMBRELLA ACADEMY » 3 ?

La troisième saison de « L’Académie des Parapluies » sera disponible dans Netflix depuis mercredi 22 juin. Si vous voulez voir les épisodes au moment de leur première, vous devez avoir un abonnement à la célèbre plateforme de streaming et faire attention à l’horaire correspondant à l’endroit où vous vous trouvez.

À QUELLE HEURE SE DÉROULE LA TROISIÈME SAISON DE « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

Comme d’habitude dans la plupart des séries de Netflix, « L’Académie des Parapluies » présentera en même temps les nouveaux épisodes de sa troisième saison. Connaître le calendrier de sa première, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, selon le calendrier suivant :

Costa Rica, El Salvador et Nicaragua : 01h00 le mercredi 22 juin.

01h00 le mercredi 22 juin. Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00 le mercredi 22 juin.

02h00 le mercredi 22 juin. Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico : 03h00 le mercredi 22 juin.

03h00 le mercredi 22 juin. Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00 le mercredi 22 juin.

04h00 le mercredi 22 juin. Espagne: 9h00 le mercredi 22 juin.

L’histoire de la famille Hargreeves continue dans cet épisode qui vient après presque deux ans. (Photo: L’Académie des Parapluies / Netflix)

COMBIEN DE CHAPITRES SERONT EN PREMIÈRE DANS LA SAISON 3 DE « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

Ce mercredi 22 juin, 10 chapitres de «L’Académie des Parapluies”. Ceux-ci font partie de la troisième saison de la série et ont déjà un titre attribué à chacun.

Épisode 01: Rencontrez la famille

Épisode 02 : La plus grosse pelote de ficelle du monde

Épisode 03: Poche pleine de foudre

Épisode 04: Kugelblitz (« Éclair sphérique »)

Épisode 05: Coupe la plus gentille

Épisode 06: Souci

Épisode 07: Auf Wiedersehen (Au revoir)

Épisode 08 : Mariage au bout du monde

Épisode 09: Six cloches

Épisode 10: Oblivion (Oblivion)