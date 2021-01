Comment regarder la rare «  triple conjonction  » de Mercure, Jupiter et Saturne ce dimanche

Quelques semaines à peine après que Jupiter et Saturne ont ébloui les astronomes en canotant côte à côte dans le ciel nocturne, un autre « grande conjonction « des planètes est en route – et cette fois, Mercure est également invité à la fête.

Dimanche (10 janvier), les trois planètes apparaîtront rapprochées dans un rare événement de triple conjonction. Selon le site sœur de 45Secondes.fr 45secondes.fr , les trois corps formeront un «petit triangle net» bas dans le ciel ouest-sud-ouest, apparaissant environ 30 à 45 minutes après le coucher du soleil ce soir-là. Jupiter apparaîtra au sommet du triangle, brillant environ deux fois et demie plus brillant que Mercure et 10 fois plus brillant que Saturne.

Une simulation de Starry Knight montrant à quoi ressemblera la triple conjonction et où la trouver. (Crédit d’image: Starry Knight)

Parce que le trio apparaîtra si près de l’horizon et si près du coucher du soleil, le chroniqueur de Skywatching de 45secondes.fr, Joe Rao, recommande vivement aux astronomes d’utiliser une paire de jumelles pour voir clairement les planètes contre le ciel crépusculaire.

En relation: Les 12 objets les plus étranges de l’univers

Cela peut être la dernière chance d’attraper Jupiter et Saturne dans le ciel du soir pendant un certain temps, alors que les planètes continuent de descendre de plus en plus loin dans le coucher de soleil flamboyant. (Mercure, quant à lui, continuera d’augmenter, restant visible jusqu’à la fin du mois. 45secondes.fr a plus de détails sur comment le voir .)

Bien que les trois planètes semblent se cogner les coudes, elles poussent toujours à l’extrême les directives de distanciation sociale. Lorsque la conjonction a commencé il y a quelques semaines, Jupiter était à environ 550 millions de miles (890 millions de kilomètres) de la Terre, soit environ 5,9 fois la distance entre la Terre et le Soleil, tandis que Saturne était à environ 1 milliard de miles (1,6 milliard de km) de la Terre. Terre , soit environ 10,8 fois la distance entre la Terre et le soleil. Mercure, quant à lui, reste à des millions de miles plus proche, à environ 120 millions de miles (195 millions de km) de la Terre.

Les trois planètes se ressemblent simplement parce que leurs orbites les placent toutes en ligne droite par rapport à la Terre.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.