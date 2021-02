Comment regarder la cérémonie des Golden Globes 2021 en direct

Les Golden Globes 2021 se rapprochent de plus en plus et il reste très peu de choses pour rencontrer les artistes les plus remarquables. La cérémonie mettra en vedette les séries, films, acteurs, actrices et réalisateurs les plus importants d’une année marquée par la pandémie de coronavirus. L’attente est énorme car le gala réunira les stars les plus célèbres d’Hollywood. Consultez tout ce que vous devez savoir pour suivre la diffusion en direct: date, heure et chaîne.

Le grand événement aura des particularités face à la contingence Covid-19. Cela sera fait deux mois plus tard que d’habitude et ce sera la première fois qu’il couvrira les deux côtes des États-Unis. Sous la modalité virtuelle, il s’unira La chambre arc-en-ciel de New York avec le Beverly Hilton dans Californie. Tina Fey et Amy Poehler Ils seront chargés de diriger la soirée.

Qui sont les nominés pour les Golden Globes 2021?

La liste complète des nominés pour les Golden Globes 2021 est disponible ici. Parmi les principales catégories, The Crown a été la série la plus choisie avec six nominations. Alors que Mank a été positionné dans cinq listes restreintes comme le film le plus remarquable par les juges.







Quand ont lieu les Golden Globes 2021?

La 78e édition sera la 28 février 2021 dans l’après midi. Jusqu’à ce jour, l’éligibilité des candidats a été prolongée. Bien que la base de la transmission soit virtuelle, elle inclura également quelques chiffres dans les enclos, qui auront une capacité réduite à prévenir les infections à coronavirus.

Quelle heure sont les Golden Globes 2021?

Le gala des Golden Globes 2021 commencera à 17 heure locale, tandis qu’en Amérique latine ce sera la nuit: 19h00. pour le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua; 20 heures pour la Colombie, Cuba, l’Équateur, le Panama, le Pérou; 21 h pour la Bolivie, Porto Rico, la République dominicaine, le Venezuela; 22 heures pour l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Sur quelle chaîne regarder les Golden Globes 2021?

La chaîne américaine NBC est chargé d’offrir la diffusion des Golden Globes sur le territoire local. En Amérique latine, ce sera Chaîne TNT le responsable de la retransmission du gala en direct. En Espagne, Movistar + fera revivre les Golden Globes comme en 2020.