Comment regarder HBO à la télévision

Aujourd’hui, la consommation de contenu multimédia c’est clairement Diffusion, depuis l’ancien format pour voir films et séries a été laissé pour compte. Cependant, il existe encore des entreprises qui maintiennent ce format et des personnes qui apprécient ce type de contenu.

Heureusement, la technologie progresse et s’adapte aux besoins de tout utilisateur, et il est désormais possible de visualiser ce contenu via un service de streaming. Le plus populaire à ce jour est HBO GO, principalement en raison de sa large catalogue d’options et séries exclusives.

Il y a tellement d’utilisateurs qui composent cette plateforme, que la question s’est posée: est-ce possible regarder HBO GO à la télé, Smart TV ou autres appareils?

Comment essayer HBO GO gratuitement

Comment regarder HBO sur TV, Smart TV ou autres appareils

La Plateforme HBO connu comme HBO GO Il est disponible sur différentes plateformes telles que PC, Android, iOS, Smart TV, tablettes …, et sur tout appareil disposant d’un accès Internet. Étant un service similaire à d’autres tels que Netflix, Hulu ou Disney +, il est possible de profiter des meilleures séries ou films sur l’un de ces appareils.

Mieux encore, vous pouvez lire le contenu qui est affiché sur le mobile directement dans le grand écran de votre maison. Voulez-vous savoir comment? Voici les moyens les plus populaires:

Comment regarder HBO sur Smart TV

Pour regarder HBO depuis une Smart TV (Apple TV, Android TV, LG TV, Samsung TV) Vous n’avez pas besoin d’être un expert dans le domaine, il vous suffit de suivre quelques étapes simples que nous montrerons ci-dessous:

Téléchargez l’application «HBO GO» sur votre Smart TV et démarrez l’application.

et démarrez l’application. Appuyez sur « Connectez votre compte fournisseur » .

. Instructions pour activer Smart TV , suivez chaque étape par étape.

, suivez chaque étape par étape. Pour activer l’appareil, vous devez entrer depuis votre ordinateur ou navigateur Web mobile à l’adresse suivante: « Https://hbogola.com/activate » . Une autre option valable serait de scanner le QR Code s’affiche sur l’écran du téléviseur.

. Une autre option valable serait de scanner le s’affiche sur l’écran du téléviseur. Oui vous accédez via l’url, placez le code généré sur l’écran du téléviseur pour continuer. Et si vous pouvez l’activer avec le QR Code et vous avez déjà installé l’application « HBO GO » sur votre mobile, il ne vous reste plus qu’à vous connecter à votre compte. De cette façon, la Smart TV sera activée automatiquement après scannez le code qr.

Si vous effectuez chacune de ces étapes, vous pourrez regarder HBO GO sur Smart TV ou d’autres appareils sans problèmes. Maintenant, que faire si vous n’avez pas de Smart TV disponible? Voici ce que vous devez faire:

Comment regarder HBO GO à la télévision

Malheureusement, tout le monde n’a pas Smart TVcependant, vous pouvez avoir un télévision d’une dimension considérable Dans votre maison. Si tel est votre cas, vous aurez toujours la possibilité de voir et d’apprécier catalogue complet de HBO GO à la télé, pour cela il faudra avoir un supplément l’ordinateur, ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

Noter: Quelque chose d’indispensable sera un Câble HDMI ou câble VGATout dépendra du type de connexion de votre ordinateur, ordinateur portable et téléviseur. Pour regarder HBO GO sur votre téléviseur, procédez comme suit:

Connectez-vous au site Web « HBO GO ».

Sélectionnez le film ou la série que vous souhaitez apprécier.

Entrer le Câble HDMI ou VGA sur l’ordinateur ou l’ordinateur portable et l’autre extrémité du câble sur le téléviseur.

sur l’ordinateur ou l’ordinateur portable et l’autre extrémité du câble sur le téléviseur. Réglez le téléviseur pour qu’il projette, que ce soit VGA ou HDMI. Il montrera automatiquement sur le téléviseur ce qui se trouve sur l’ordinateur ou l’ordinateur portable, il ne reste plus qu’à commencer à lire le film ou série pour en profiter.

Comment regarder HBO à partir d’un Chromecast ou d’une SmartBox

Autres formes de regarder ou profitez de l’intégralité du catalogue de HBO GO à la télé, est à travers un Chromecast ou à défaut un Smart Box. Les deux équipes remplissent la même fonction de transformez votre ancien téléviseur en une Smart TV.

Une fois la Chromecast ou Smart BoxTout ce que vous avez à faire est d’installer l’application «HBO GO» et d’effectuer les étapes précédemment vues dans « Smart TV ».

Comment supprimer des appareils de votre compte HBO

