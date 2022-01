Comment regarder « Euphoria » – Saison 2 Episode 3

Dans le précédent épisode de la deuxième saison de « euphorie», qui est disponible sur HBO Max, alors que Jules commence à remettre en question la nouvelle amitié de Rue (Zendaya) et Elliot (Dominic Fike), Cal (Eric Dane) cherche des réponses et Nate (Jacob Elordi) prend une décision difficile.

D’un autre côté, les frontières entre la fantaisie et la réalité commencent à s’estomper alors que Kat réfléchit à leur relation et que Maddy envisage de décider de mettre fin à la sienne. De plus, Cassie, Maddy et les autres garçons emmènent Nate à l’hôpital, après qu’il ait été violemment battu par Fezgo.

Une fois de plus, Rue indique clairement qu’elle n’a pas l’intention de rester propre, mais elle fait de son mieux pour cacher la vérité aux autres. Alors que va-t-il se passer dans le prochain épisode de « euphorie” ?

Nate se réveille à l’hôpital après sa bagarre avec Fezgo (Photo : Euphoria/HBO Max)



COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 3 ?

Le troisième épisode de la deuxième saison de « euphorie”, a créé le dimanche 23 janvier 2022 dans hbo max. Chaque dimanche, il y aura un nouveau chapitre de la série créée par Sam Levinson.

PROGRAMME DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA »

Mexique : 20h00

Pérou : 21h00

Colombie : 21h00

Chili : 23h00

Argentine : 23h00

QUE S’EST-IL PASSE DANS « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 3?

D’après le synopsis officiel de ‘Ruminations : Big and Little Bullys’ (2×03), troisième épisode de la deuxième saison de «euphorie”, Rue cherche une nouvelle entreprise tout en aidant à forger une amitié entre Jules et Elliot.

Alors que Cassie s’installe dans une routine, tandis que Lexi monte une pièce de théâtre à l’école, Maddy envisage de se remettre avec Nate et Cal trouve un objectif.

Comme on le voit dans la bande-annonce du nouvel épisode, le nouvel épisode montrera la vie de Cal en tant qu’enfant, ses premiers amours et ses premières attractions. De plus, Rue ne pourra plus cacher sa rechute de drogue.