Comment regarder des vidéos et des films sur Instagram tout en passant un appel vidéo avec un ami

Bobines, IGTV, vidéos dans le flux, films et émissions de télévision font partie des contenus audiovisuels visibles sur Instagram. Le succès ne consiste pas seulement à avoir un bon contenu, mais aussi à offrir une bonne expérience de visionnage à vos utilisateurs. Instagram y parvient grâce à des fonctions telles que « Afficher ensemble », qui permet regarder des vidéos et des films avec des amis lors d’un appel vidéo.

Dans ce guide, nous allons apprendre à utiliser l’un des outils les plus intéressants qu’Instagram a récemment ajouté, une fonctionnalité que nous demandons depuis longtemps aux plateformes de streaming. Prenez le pop-corn, car c’est la seule chose dont vous avez besoin pour partager la visualisation de vidéos et de films sur Instagram avec vos amis.

Comment regarder des vidéos Instagram avec des amis lors d’un appel vidéo

Facebook veut concurrencer des plateformes comme Netflix et HBO produire du contenu audiovisuel à long terme s’alliant avec des personnes célèbres comme le chanteur Post Malone ou le créateur numérique Avani Gregg, tous deux avec leur propre série.

Le réseau social lui-même Facebook, Messenger et Instagram Ils sont les principaux bénéficiaires de cette stratégie, car c’est là que vous pouvez voir ce contenu exclusif. Pour que les utilisateurs aient une expérience de visionnage à la hauteur, la société a ajouté une fonctionnalité des plus intéressantes à Messenger et Instagram. appelé « Watch Together ».

Sur quoi cet outil fonctionne-t-il? Eh bien, lorsque vous avez un appel vidéo avec d’autres utilisateurs sur Instagram, vous pouvez ouvrir les vidéos téléchargées sur la plate-forme sociale pour les consulter et les commenter en même temps.

Vous pouvez choisir entre le contenu auquel tu as aimé, le contenu que vous avez stocké dans le Section enregistrée ou laissez-vous surprendre par le messages suggérés par Instagram en fonction de vos intérêts.

Nous avons essayé de «voir ensemble» et la réalité est que l’expérience a été très satisfaisante, car il facilite la visualisation conjointe de vidéos sur Instagram sans avoir à recourir à d’autres applications. Pas à pas, nous expliquons comment regarder des vidéos Instagram avec vos amis pendant un appel vidéo:

Ouvrez Instagram et entrer dans la conversation avec le contact ou le groupe avec lequel vous souhaitez regarder des vidéos. Clique sur le icône de la caméra, dans le coin supérieur droit. Une fois que l’autre utilisateur a accepté l’appel, cliquez sur le bouton du bas « Contenu multimédia ». Déplacez-vous entre les différents onglets pour trouver la vidéo que vous souhaitez regarder et cliquez dessus pour l’ajouter à l’appel vidéo. Ce faisant, ce jouera dans la moitié supérieure de l’écran, tandis que celle du bas sera réservée à votre image et à celle du reste des participants.

À tout moment, vous pouvez changer cette vidéo pour une autre en rouvrant le « Contenu multimédia » ou en le supprimant pour poursuivre normalement l’appel vidéo en cliquant sur le bouton « Supprimer ». De plus, dans les vidéos à long terme, vous pouvez arrêter et reprendre la lecture avec les commandes qui apparaissent à l’écran.

Sans aucun doute, c’est déjà l’une de nos fonctions Instagram préférées. À partir de là, nous encourageons les services de streaming tels que Netflix ou HBO à prendre le contrôle du réseau social pour ajouter des outils similaires qui nous permettent regarder des séries et des films avec des amis pendant que nous en discutons par appel vidéo. Ce ne serait pas une mauvaise idée, n’est-ce pas?

