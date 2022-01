Comment regarder « Cobra Kai » Saison 4 EN LIGNE

Après un an d’attente, les fans de « Karate Kid » et « Cobra Kai« Vous pouvez maintenant regarder la suite de l’histoire des dojos de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, qui ont uni leurs forces pour affronter John Kreese lors du prochain tournoi de karaté All Valley U-18.

Nouveaux épisodes de la série Netflix Ils incluent le retour de l’antagoniste Terry Silver, qui est apparu pour la première fois en tant que méchant dans le film « Karate Kid III » de 1989. Ce personnage aidera Kreese à vaincre ses rivaux.

« Nous avons hâte que tout le monde rencontre nos nouveaux personnages et nous avons hâte qu’ils voient ce tournoi All Valley qui, selon nous, est le plus spectaculaire All Valley à ce jour.» a expliqué Jo Hurwitz, co-créateur de«Cobra Kai”.

Thomas Ian Griffith dans le rôle de Terry Silver dans la saison 4 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 4 DE « COBRA KAI » ?

La quatrième saison de « Cobra Kai« Ceci sera publié vendredi 31 décembre 2021 dans Netflix, aux horaires suivants par pays :

Mexique : 02h00.

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 03h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00.

Espagne : 09h00.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « COBRA KAI » ?

À la fin de la troisième saison, les étudiants de Miyagi-Do et Eagle Fang Karate commencent à s’entraîner ensemble pour affronter le tournoi de karaté All Valley, tandis que Kreese demande l’aide d’un vieil ami pour arrêter Daniel et Johnny.

Dans ce cadre, une grande partie de la prochaine saison se concentrera sur l’entraînement et la coexistence entre les élèves de ‘Eagle Fang’ et Miyagi-do, dans le but de vaincre Cobra Kai. Maintenant, bien que LaRusso et Lawrence aient compris qu’ils avaient beaucoup de choses en commun, sans aucun doute, il y aura toujours des différences et une querelle occasionnelle éclatera. Après tout, leurs styles de karaté sont différents. Cependant, pour récupérer Robby et expulser Kreese, ils devront surmonter tous les hauts et les bas qui se présenteront à eux.

D’autre part, comme le troisième volet aborde une partie du passé de John Kreese, son histoire ne peut être complète sans révéler l’identité de la personne qu’il a appelée dans sa dernière scène et qui est clairement Terry Silver, son partenaire et ami depuis leur rencontre en Viêt Nam. Quel sera le rôle de Silver dans les prochains épisodes ? La seule certitude est que la Vallée continuera d’être une zone de guerre.

Terry Silver essaie de jouer avec l’esprit de Daniel dans la saison 4 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

« COBRA KAI », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Des mois avant la première du quatrième lot d’épisodes, Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour un cinquième opus. « Plus d’histoire à venir. Merci les fans« , a écrit ralph macchio (Daniel).

Tandis que Guillaume Zabka, qui incarne Johnny Lawrence, a posté : « Cobra Kai ne meurt jamais« , Et Martin Kove (John Kreese) a écrit : »La Vallée est à moi. Cela a toujours été et sera toujours. La miséricorde est pour les faibles« , ce qui peut être une vision du futur de la fiction.

La cinquième saison de « Cobra Kai« A été tourné entre septembre et décembre 2021, mais les détails des prochains épisodes n’ont pas encore été révélés. Pour l’instant, on sait que le cinquième opus ne sera pas le dernier.

De plus, les producteurs ont avoué qu’ils avaient déplacé l’histoire bien au-delà des récits que les téléspectateurs avaient vus, et que la quatrième saison cherchera à remédier aux conséquences du troisième volet et à ouvrir une voie à suivre.

QUAND LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La cinquième saison de « Cobra Kai« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement de nouveaux épisodes seront diffusés à la fin de 2022 ou au début de 2023.

BRUCE LEE « A AIDÉ » WILLIAM ZABKA À OBTENIR LE RLE DANS « KARATE KID »

Lorsque le réalisateur John G. Avildsen a regardé William, il a dit: « Tu es un peu plus grand que notre Karaté Kid », se référant à Ralph Macchio (Daniel LaRusso), mais Zabka l’a convaincu avec une référence au film « Game of Death » dans le film que Bruce Lee combat Kareem Abdul Jabbar.

« Ouais eh bien Bruce Lee était plus petit que Kareem Abdul Jabbar.’ Et le réalisateur a dit : ‘C’est vrai, c’est vrai. Laisse moi y réfléchir.« » Bien qu’il ait fallu quelques réunions supplémentaires pour obtenir le rôle, il pense que ce commentaire l’a vraiment aidé.

« Alors je suis rentré chez moidit Zabka. « Il m’a rappelé ce que j’ai lu avec Ralph des semaines plus tard. Je suis rentré à la maison et une semaine plus tard, j’étais allongé dans une pièce avec Pat Johnson, qui nous a entraînés pour The Karate Kid, ils m’ont juste plié dans différentes positions pour voir si j’étais agile. Il s’est connecté au Batphone, a dit quelque chose à quelqu’un à Columbia et je suis rentré chez moi et j’ai reçu un appel me disant que j’avais le rôle”.

